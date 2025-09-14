HOYSuscripcion LR Focus

Sharon Osbourne habla por primera vez tras la muerte de su esposo Ozzy: “Tengo dificultades”

La viuda de Ozzy Osbourne, leyenda del metal, agradeció las muestras de cariño de los fans que fueron vitales para superar el doloroso momento.

Sharon Osbourne se pronunció tras la muerte de Ozzy. Foto: Bilboard.
Sharon Osbourne se pronunció públicamente por primera vez tras la muerte de su esposo, Ozzy Osbourne, líder de Black Sabbath. En un emotivo mensaje, la viuda destacó la importancia de la familia y el apoyo incondicional de los fans en este difícil momento. La pérdida de una figura tan icónica ha dejado una huella profunda en su vida y en la de quienes lo admiraban.

La muerte del cantante, ocurrida hace dos meses, marcó el final de una era en la música rock. Sharon, quien ha sido un pilar fundamental en la vida de Ozzy, compartió sus sentimientos en una reciente entrevista, donde reflexionó sobre el legado que dejó su esposo y cómo su familia ha enfrentado esta dura realidad. “Todavía tengo dificultades para encontrar las palabras que expresen lo agradecida que estoy por el abrumador amor y apoyo que han mostrado en las redes sociales”, expresó.

Muere Ozzy Osbourne, la leyenda del heavy metal, a la edad de 76 años

Sharon Osbourne destacó el apoyo de la familia tras la muerte de Ozzy

Además, Sharon agradeció a los fans por su amor y lealtad, que han sido cruciales para sobrellevar el dolor. “Sin ellos, no sé cómo hubiéramos podido seguir adelante”, expresó, reconociendo el impacto que la comunidad de seguidores ha tenido en su vida y en la de su familia. La conexión entre Ozzy y sus fans fue siempre especial, y su legado musical perdurará en el tiempo.

Sharon Osbourne subrayó que, en momentos de pérdida, la familia se convierte en el refugio más seguro. “Hemos estado juntos en esto, apoyándonos mutuamente”, comentó, refiriéndose a sus hijos y a la cercanía que han cultivado en este proceso de duelo. La familia ha sido un pilar fundamental para enfrentar la tristeza y recordar los momentos felices compartidos con Ozzy.

¿Qué causó la muerte de Ozzy Osbourne? La verdad detrás del fallecimiento del ícono de Black Sabbath

¿Qué causó la muerte de Ozzy Osbourne? La verdad detrás del fallecimiento del ícono de Black Sabbath

El cuestionado homenaje de Rod Stewart a Ozzy Osbourne

El cuestionado homenaje de Rod Stewart a Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne: familia y fans de "Ozzy" lo despiden en Birmingham

Ozzy Osbourne: familia y fans de “Ozzy” lo despiden en Birmingham

