Susana Baca será una de las protagonistas de la próxima edición de los Latin Grammy. Además de ser anunciada como una de las figuras que recibirán el premio a la excelencia, la peruana ha sido nominada en la categoría Mejor álbum folclórico por el disco Conjuros y podría ganar su cuarto gramófono.

“Estoy muy feliz de regresar a casa después de dar un concierto hermoso en Canarias. Estoy de paso en Madrid para ya tomar el vuelo, entonces, para ir a celebrar con mis amigos, con la gente, para sentirme en el Perú y celebrar”, dijo en un video la cantante y exministra de Cultura.

Baca continúa grabando su documental Estar viva, que lleva el mismo nombre de los conciertos que realizó al regresar a los escenarios a fines de 2024, tras estar internada en UCI. “Tantos meses en una cama te quitan la facultad de movimiento. Es como aprender a caminar, como un niñito”, declaró a La República en mayo.

En medio de las celebraciones por su nueva nominación a los Latin Grammy, la artista y activista se dio tiempo para cuestionar la censura y también la violencia. “Quiero celebrar que puedo cantar y tengo mucha tristeza porque hay jóvenes que no pueden cantar porque están prohibidos de manifestarse. Tampoco podemos celebrar completamente porque en Gaza están muriendo artistas, jóvenes y niños. Entonces, eso empaña mi alegría”.

El disco Conjuros fue grabado en Nigeria. Cuenta con la colaboración del coro Amemuso de la ciudad de Abuya y fue producido por Santiago Valencia Milla. Junto con el disco de la peruana están nominados: Joropango de Kerreke, Daniela Padrón; Lentamente de Silvia Pérez Cruz & Juan Falú; Candombe de Julieta Rada y #Anonimas&Resilientes de Voces Del Bullerengue.

Más nominaciones para Perú

El dúo Alejandro y María Laura está nominado en la misma categoría de la mexicana Natalia Lafourcade: “Nuestro disco Dos Hemisferios está en la categoría Mejor álbum cantautor y nos hace muy felices porque en él participa un equipo de personas que son nuestra familia musical y que se merecen todos los premios y el reconocimiento del mundo”, escribieron los peruanos en las redes sociales mencionando a Renata Flores y a Milena Warthon, entre otras colaboraciones.

La compañía discográfica del mercado iberoamericano, Altafonte, celebró la nominación de los peruanos. “Posiciona al dúo entre los grandes exponentes del género singer - songwriter iberoamericano, compartiendo categoría con artistas como Natalia Lafourcade y Valeria Castro”.

De otro lado, el exintegrante de Ádammo, Renzo Bravo, compite como Mejor canción pop/rock por el tema Lucifer con Lasso y Mejor álbum pop/rock por el disco Malcriado con Vitto. Y Esas trenzas, de Lourdes Carhuas, está nominado a Mejor Diseño de Empaque por el trabajo de Daniela Tomas.

En Mejor canción pop, la misma categoría en la que está la canción de Shakira, Soltera, fue nominada Te quiero, escrita por Nicole Zignago. “Esta canción nació en casa de Covi Quintana mientras le contaba cómo mi corazón estaba feliz de querer a alguien. Gracias a la música por permitirme contar historias, por enseñarme tanto, por retarme”, escribió Zignago.

La edición 26 de los Latin Grammy se transmitirá desde Las Vegas el jueves 13 de noviembre. Cabe señalar que Susana Baca junto con Enrique Bunbury, Ivan Lins, Pandora y Olga Tañón recibirán el Premio a la Excelencia Musical. Cuando se anunciaron estos homenajes, la Academia Latina de la Grabación, señaló: "Es un inmenso privilegio honrar a estas leyendas de la música, que continúan redefiniendo nuestra rica herencia musical".