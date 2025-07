Después de que el programa de espectáculos, 'Magaly TV, la firme', publicara un reportaje en el que se reveló que la conocida actriz cómica Dayanita, estaría ofreciendo contenido subido de tono, además de 'encuentros privados' a través de plataformas en línea; se hizo público que su relación con Miguel Rubio, el 'Maluma peruano', había llegado a su fin.

La actriz había estado transmitiendo un 'en vivo' por la plataforma Kick, junto a su entonces pareja y amigos, cuando el reportaje de Magaly Medina fue emitido; y a pesar de que según el reportaje, Miguel Rubio estaba enterado del nuevo rumbo de la carrera de Dayanita, decidió dar por terminada su relación.

¿Quién es Miguel Rubio, expareja de Dayanita?

Miguel Rubio, más conocido como el 'Maluma peruano', por realizar shows a nivel internacional imitando a la estrella colombiana; es cantante, actor y modelo, según su perfil de Instagram, que cuenta con más de 45,7 mil seguidores. El cantante fue presentado por primera vez en el programa de 'Magaly TV, la firme', como pareja de la recordada actriz de 'JB en ATV', el 4 de octubre del 2024, poco tiempo después de haber dicho en ese mismo programa que solo "saldría con extranjeros y que no se volvería a enamorar".

Si bien en un principio 'la urraca' le hizo una serie de preguntas con respecto a los requisitorios que tenía con respecto al tráfico de drogas, para proteger a quien llamaba su 'ahijada'; Rubio aclaró que lo vincularon a una red de narcotráfico por "tener amigos en común". Meses después, a principios del 2025,Miguel Rubio se presentó en el programa 'Todo se Filtra' de Panamericana como el nuevo integrante de la agrupación de salsa 'Los Conquistadores de la Salsa', después de pasar por un riguroso proceso de selección.

Hace poco más de un mes, Rubio reveló que su relación con la actriz enfrentaba problemas. Sin embargo, aseguró que seguían juntos. “Hemos peleado, se podría decir, estamos un poquito distanciados... Es muy celosa”.

Dayanita anuncia que Miguel Rubio terminó su relación después de que se filtrara que cobra por 'citas privadas'

En un streaming por la plataforma de Kick, la actriz cómica reveló que el cantante decidió terminar su relación con ella debido a que se filtró la información del servicio de citas privadas que ella manejaba. Sin embargo, ella aseguró en todo momento que Rubio sabía a lo que se dedicaba.

Si bien por ahora la pareja habría dado por finalizada su situación, según la actriz es posible que exista una oportunidad de reconciliación. “Él sabía de todas las cosas, de verdad les digo sinceramente... Primero me dijo que se iba a ir, pero no se llevó nada. Entonces le dije ‘¿Es definitivo?’ y ‘No sé’ me dijo”,