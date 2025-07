Mariella Zanetti impacta al confesar que ganó $/16.000 en un solo día y revela cómo lo hacía: “Me levantaba a las 4:00am”

Mariella Zanetti estuvo en ‘El valor de la verdad’ y sorprendió al señalar que llegó a ganar en un solo día la exorbitante suma de $/16.000. Al preguntarle Beto Ortiz sobre cómo lo hacía, la exactriz cómica aseguró que fue gracias a su época dorada como vedette, aunque aclarando que no era algo de todos los días. Su rutina iniciaba levantándose a las 4 de la mañana.

“Hacía mis shows de vedette, pero cobraba dependiendo la empresa. Había épocas donde te contratan para hacer activaciones en las mañanas. Me levantaba a las 4 de la mañana. Entonces iba a una activación donde me podían pagar hasta $2.000 por 45 minutos. Hacía un bailesito como para animar a los trabajadores, de allí me iba a otra empresa”, relató muy tranquila la exvedette de 49 años, señalando que un día podía tener varios shows.

Mariella Zanetti revela que podía cobrar lo que deseaba

Mariella Zanetti reveló que, durante la época dorada de las vedettes, gozaba de gran popularidad y tenía una agenda llena de presentaciones como vedette. “Podía cobrar lo que quería y me pagaban”, relató.

Asimismo, cuando Beto Ortiz le consultó a la exvedette si alguna vez recibió una propuesta indecente a lo largo de su carrera, ella reveló que sí, pero aclaró que ganaba tanto dinero que “no tenía esas necesidades”. “Amigas me insinuaban. Me decían tú pon el precio que fulano quiere estar contigo. Yo decía no hay forma, yo soy muy miedosa. Yo ganaba tan bien que no tenía necesidades. Y que venga un tipo así, yo ‘me botaba’, declaró Zanetti.

Mariella Zanetti fue captada ebria antes del estreno de ‘El valor de la verdad’

Días antes del estreno de ‘El valor de la verdad’, Mariella Zanetti fue vista en un bar de Miraflores compartiendo unos tragos con sus amigas. Al salir del local, fue captada mientras sus acompañantes la sostenían para evitar que se cayera, aparentemente por haberse excedido de copas.

Las imágenes se hicieron virales en redes y los usuarios aseguraron que la exvedette habría estado llorando en el lugar. Sin embargo, se pronunció y respondió con su característico sentido del humor y negó alguna crisis. “Amigo, ¿llorando yo? jajaja de felicidad porque la pasé rico”, sentenció, dejando entrever que la pasó muy bien en esa noche de diversión.