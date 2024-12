En un giro inesperado en el mundo de los espectáculos, la popular tiktoker 'La Mana' ha decidido salir al frente y responder a las recientes declaraciones emitidas en el programa 'Puro floro'. La influencer no solo mostró su descontento, sino que también expuso conversaciones privadas con Otto Díaz, uno de los 'urracos' de 'Magaly TV, la firme' y conductor del mencionado programa, evidenciando una aparente contradicción en su actitud hacia ella, a pesar de estar casado.

'La Mana' se mostró sorprendida por la forma en que se minimizaron sus comentarios sobre lo ocurrido con Gabriela Serpa. La tiktoker aseguró que Otto Díaz, quien había reaccionado con frecuencia a sus historias de Instagram y le había ofrecido hacer una "notita", ahora parecía desentenderse. "Yo pensé que te caía bien, Otto. Tú siempre me reaccionabas con corazones, hasta te gustaba mi tatuaje... hasta me dijiste hay que hacerte una notita”, expresó la creadora de contenido, quien además compartió capturas de pantalla como prueba de sus afirmaciones.

'La Mana' revela chats con Otto Díaz, conductor de 'Puro Floro'

En las capturas de pantalla compartidas por 'La Mana', se pueden leer varios mensajes enviados por Otto Díaz que dejan en claro una relación previa más cercana de lo que ahora él aparenta. En uno de los mensajes, Otto le pregunta: “¿Cómo va esa carita, la papada? Y lo otro también debe estar espectacular. Hay que hacer una notita con tu orquesta, algo divertido”.

Estos mensajes no solo revelan un tono amistoso, sino también cierta admiración por los cambios estéticos de la tiktoker. "Me dijiste que todo me quedó muy bien, se agradece", recordó 'La Mana' en su declaración. La creadora de contenido no dudó en señalar la ironía de la situación, destacando cómo las actitudes pueden cambiar según el contexto y la conveniencia.

Las redes sociales no tardaron en reaccionar ante las revelaciones de 'La Mana'. Muchos usuarios expresaron su apoyo a la tiktoker, criticando la actitud de Otto Díaz y la forma en que 'Puro floro' había manejado el incidente con Gabriela Serpa. La exposición de estos mensajes generó un debate sobre la profesionalidad de los 'urracos' y el papel que juegan en la industria del espectáculo.