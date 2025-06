Amber Heard reaparece lejos de Hollywood y prepara un nuevo capítulo en su vida

Lejos de los focos mediáticos y de la agitación de los sets de rodaje, Amber Heard inició una nueva etapa en Europa. Tras el juicio por difamación con Johnny Depp, que marcó un punto de quiebre en su vida y carrera, la actriz se estableció en España para priorizar su rol como madre y su tranquilidad personal.

A casi tres años del veredicto, Heard vive en Madrid junto a sus hijos y se mantiene alejada del circuito cinematográfico de Hollywood. La actriz redujo su presencia pública, aunque se prepara para regresar al escenario como parte de una nueva producción teatral.

Una nueva vida tras el juicio con Johnny Depp

La batalla legal entre Heard y Depp se remonta a 2016, cuando la actriz solicitó el divorcio alegando abuso verbal y físico. El conflicto escaló en 2022 con un juicio por difamación en Virginia, motivado por un artículo que Heard publicó en 'The Washington Post'.

El jurado determinó que la actriz debía pagar 15 millones de dólares a Depp, aunque la cifra se redujo a 10,35 millones. Heard, por su parte, ganó una contrademanda por la que recibió 2 millones. Finalmente, ambas partes alcanzaron un acuerdo: la actriz pagaría un millón de dólares, que Depp donaría a organizaciones benéficas.

Maternidad en el centro de su nueva etapa

Amber Heard decidió formar una familia bajo sus propios términos. Es madre de tres hijos: Oonagh Paige, nacida por gestación subrogada en abril de 2021, y los mellizos Agnes y Ocean, nacidos en mayo de 2025.

"Cuatro años atrás decidí que quería tener un hijo. Quería hacerlo bajo mis propios términos", publicó en Instagram tras el nacimiento de Oonagh. "Ahora aprecio lo radical que es para nosotras, como mujeres, pensar en una de las partes más fundamentales de nuestro destino de esta manera".

De Mallorca a Madrid: su búsqueda de privacidad

Después del juicio, Heard vendió su casa en California por 1,1 millones de dólares y se mudó a Europa. Vivió un tiempo en Mallorca usando el seudónimo Martha Jane Cannary y luego se instaló en Madrid. Según PEOPLE, un amigo cercano dijo que “quería empezar de nuevo. El juicio fue increíblemente estresante”.

En un video de TikTok, Heard expresó en español: “Me encanta vivir aquí. Espero que sí [me quede]”. El director Conor Allyn también señaló en 2023 que “estaba viviendo su mejor vida en España junto a su hija”.

Regreso al arte en el teatro

Tras años fuera de los sets, Amber Heard anunció su participación en 'Spirit of the People', obra del dramaturgo Jeremy O. Harris que se estrenará en julio de 2025 en el Williamstown Theatre Festival, en Massachusetts. El montaje, dirigido por Katina Medina Mora, será parcialmente en español.

"La mitad de la obra está en español, y yo no hablo español", admitió Harris. Heard confirmó su regreso a las tablas con una selfie junto al autor, subtitulada: 'In my theatre era x'.

Presencia en redes y postura frente al acoso digital

Aunque mantiene 5,1 millones de seguidores en Instagram, la actriz publica con poca frecuencia. Su primer post en más de un año fue el anuncio del nacimiento de sus mellizos: “Este año estoy exultante más allá de las palabras al celebrar la realización de la familia que he luchado por construir durante años”, escribió el 11 de mayo de 2025.

En diciembre, Heard se pronunció contra la desinformación en internet al apoyar a Blake Lively en un caso similar al suyo: “Las redes sociales son la personificación absoluta del dicho ‘Una mentira da la vuelta al mundo antes que la verdad pueda ponerse los zapatos’. He vivido esto en primera persona. Es horrible y destructivo”, declaró a NBC News.