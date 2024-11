El hijo del fallecido comediante Ricky Tosso, Stefano Tosso, llegó a ganar un salario mayor que el de los demás participantes de ‘Combate’. Así se reveló en una entrevista para el podcast ‘COM FM’, donde sus antiguos compañeros recordaron los sueldos que hubo en 2011 y algunos secretos dentro del desaparecido programa.

¿Cuánto ganaba Stefano Tosso en ‘Combate’?



Desde los inicios de ‘Combate’, el programa contrató a diferentes figuras mediáticas para llamar la atención del público, por lo que contrataron a Stefano Tosso en 2011. Sin embargo, a diferencia de sus demás compañeros, el actor llegó a recibir un gran salario por su conexión familiar dentro del mundo del espectáculo, y esto le habría permitido tener un trato preferencial.



Según lo que reveló el modelo Israel Dreyfus en el podcast ‘COM FM’, Stefano Tosso llegó a ganar 800 dólares por su participación en ‘Combate’. El mismo actor, en una entrevista con el podcast, confesó que a temprana edad llegó a ganar 1.600 dólares mensuales por participar en el reality de competencia. “Era rico, tenía 19 años”, aseguró.

Cabe señalar que Stefano Tosso, en 2013, fue convocado nuevamente para ‘Combate’, como reemplazo de Antonio Pavón, pero su experiencia no fue positiva por los constantes enfrentamientos con su expareja Lisset Lanao. Por tal motivo, el artista decidió renunciar en vivo y explicó que se enfocaría en la actuación. “Yo soy actor, siempre lo fui”, mencionó contundentemente en su despedida del programa.

¿Por qué Stefano Tosso ganaba más que sus compañeros?



La razón fundamental por la que Stefano Tosso ganaba más que sus compañeros de ‘Combate’ fue su linaje familiar. Al ser hijo de Ricky Tosso, un reconocido actor y comediante, además de ser nieto del director argentino Guillermo Guille, su conexión con el entretenimiento le otorgó varias ventajas dentro del mundo de los realities.



En una pasada entrevista, Stefano Tosso reveló qué consejo le dio su padre, Ricky Tosso, cuando empezó en el mundo de la televisión. El fallecido actor le pidió que siempre saludara a los fanáticos por respeto y agradecimiento hacia ellos.



“Yo he visto a mi papá molesto, feliz y triste. Pero siempre que alguien le hablaba o le pedía una foto, su cara se transformaba y aceptaba. Yo le decía por qué no le fastidiaba, si nos interrumpen cuando comíamos en un restaurante. Él me dijo que no, que a mí tampoco me puede fastidiar nunca porque gracias a ellos nosotros tenemos trabajo, por la gente que nos apoya y nos ve. Eso se me quedó grabado al fuego”, argumentó.