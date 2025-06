Danny Rosales, integrante de ‘JB en ATV’, sorprendió con sus recientes declaraciones sobre Pashi Pashi, modelo venezolana y exmiembro del programa liderado por Jorge Benavides. El cómico confesó que entre ambos existió una fuerte atracción y que ella incluso tenía la “tentación de estar con él”, ya que se sentía atraída.

“Es guapísima. Yo le decía si fuésemos enamorados. O sea, la tentación hubo de ambas partes. Atracción, gusto, como lo quieras llamar”, le contó a Trome. Rosales, de 47 años, añadió que hubo química con la modelo extranjera, quien actualmente tiene 34. No obstante, cuando parecía encaminado a algo más serio, Danny Rosales reveló que cometió un grave error que sepultó cualquier posibilidad de relación con Pashi Pashi.

Danny confiesa que no pudo estar con Pashi porque se avergonzaba de su talla

Luego de contar que entre él y Pashi existía una atracción mutua, Danny Rosales aseguró que uno de los motivos por los que no avanzó la relación fue su inseguridad respecto a la diferencia de estatura entre ambos.

“Cometo el error de decirle ‘si salgo contigo yo voy encapuchado y con mis lentes’. Yo me puse a visualizar, ella mide 2 metros y yo un 1.65, caminando de la mano. La van a molestar, me voy a paltear, me voy a ganar una bronca por defenderla. Ella no pasa desapercibida”, declaró a Trome.

Además, reveló que llegaron a besarse, aunque solo como parte de los sketchs del programa ‘JB en ATV’. “Nunca hubo malicia entre ella y yo. Nunca me ha gustado mezclar el trabajo con el amor”, concluyó Danny Rosales.

Pashi revela cuál fue su primer trabajo al llegar al Perú

Al igual que muchos migrantes venezolanos que dejaron su país en busca de un mejor futuro, Pashi Pashi, exintegrante de ‘JB en ATV’, contó sin filtros lo difícil que fueron sus primeros días en Perú. Apenas llegó, se hospedó en la casa de una conocida y no dudó en salir a trabajar para poder mantener a su hija de 15 años.

“Me puse a vender marcianos en los buses, en la playa, también vendía café y arepas. Nunca le he corrido al trabajo”, recordó en una entrevista realizada el año pasado. Actualmente, ya puede alquilar un cuarto para vivir sola, aunque su hija y su familia aún están en Venezuela. “A veces la vida te pone pruebas muy duras, pero uno tiene que seguir adelante”, reflexionó la modelo, quien perdió a su esposo 15 años atrás.