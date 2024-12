Danny Rosales postergó su operación de rinoplastia y explica que fue por "un problema personal"

Danny Rosales, reconocido comediante del programa 'JB en ATV', sorprendió a sus seguidores al anunciar que decidió posponer su operación de rinoplastia, inicialmente programada para el 27 de diciembre. Según explicó, la intervención no solo tenía un propósito estético, sino también de salud, ya que buscaba corregir un tabique desviado que afecta su respiración. Sin embargo, el artista mencionó que un asunto personal de última hora lo llevó a tomar esta decisión.

A través de sus redes sociales, Danny compartió detalles sobre su situación actual, dejando en claro que primero debe resolver algunos problemas personales antes de retomar los planes quirúrgicos. Asimismo, adelantó que próximamente se vienen importantes cambios laborales en su vida, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

Danny Rosales decidió aplazar su cirugía de rinoplastia

El actor cómico compartió los motivos de esta decisión. "Primero tengo que solucionar unos problemas personales que se me presentaron días antes de la Navidad. Luego vendrá la operación. Además, se vienen cambios laborales importantes", afirmó.

Danny también detalló que esta intervención quirúrgica no solo mejoraría su calidad de vida, sino que también tendría un impacto positivo en su apariencia. "No respiro de este lado (de la nariz) y el tabique lo tengo torcido y también porque sé que se me va a ver bien", explicó.

La vez que Danny Rosales rechazó operarse la nariz gratis

Esta no es la primera vez que Danny Rosales habla sobre someterse a una rinoplastia. En una entrevista pasada, el artista reveló una anécdota curiosa: hace algunos años, un programa de televisión le ofreció realizarle la operación de manera gratuita. Sin embargo, el actor declinó la propuesta al considerar que su nariz es una parte esencial de su identidad y su trabajo como cómico.

"Me dijeron que eran de un programa de operaciones y querían operarme la nariz gratis. Les dije: 'No. Yo no vendo belleza, no soy modelo. Yo vendo risas, mi nariz me da plata'", recordó Danny en el canal de YouTube 'Por mi Madre'.