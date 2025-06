Magaly Medina responde a Jessica Newton tras agradecerle por defenderla: "Fue profesional, no personal"

En declaraciones a Trome, la ‘Urraca’ explicó que su análisis sobre el caso de Carlos Morales, padre de los hijos de Newton, se basó en su conocimiento del entorno y no en una amistad. “Solo fui estrictamente profesional”, afirmó, dejando claro que su objetivo era exponer la verdad.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Medina también subrayó que no pretendía tomar partido ni defender a quienes hayan actuado mal, reafirmando su compromiso con la objetividad periodística. “Sería terrible de mi parte defender a alguien que se portó mal con ella”, indicó.

Magaly rechaza un intento de reconciliación con Newton. Foto: AFP

La defensa de Magaly Medina

La conductora de ‘Magaly TV, la firme’ se sintió en la obligación de aclarar su postura tras las declaraciones de Jessica Newton, quien le agradeció públicamente por su enfoque en el caso de Carlos Morales. Medina destacó que su cercanía previa con Newton le permitió tener una perspectiva informada sobre los hechos, pero esto no implica una reconciliación.

Desmintiendo rumores de reconciliación

Magaly Medina fue clara al descartar cualquier intención de reconciliarse con Jessica Newton, a pesar de su defensa pública. “El hecho de que no seamos amigas no significa que me voy a poner en el otro extremo de la vereda y jurarme su enemiga”, expresó, enfatizando que su intervención fue estrictamente profesional.

Un enfoque profesional y objetivo

La conductora reiteró que su intervención no fue un intento de acercamiento, sino una acción guiada por su rol como periodista. “Todo ha sido de manera profesional y ahí lo dejamos, esto no ha sido un intento de acercamiento ”, concluyó, reafirmando su compromiso con la verdad y la objetividad en su trabajo.