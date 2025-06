Noguchi, el médico forense que rompió el silencio de Hollywood: revelaciones sobre muertes de celebridades

Desde su llegada al cargo de jefe médico forense del condado de Los Ángeles en 1967, Noguchi se destacó por su capacidad para conectar pruebas forenses con perfiles de sospechosos, lo que lo llevó a ser una figura central en algunos de los casos más impactantes de la época. Sin embargo, su afán por captar la atención de los medios generó controversia y críticas entre sus colegas.

A lo largo de su carrera, Noguchi no solo se limitó a realizar autopsias, sino que también se aventuró a perfilar a los asesinos, un enfoque que no era bien visto por la comunidad forense. Su legado, sin embargo, se mantiene vigente, y su trabajo influyó en la forma en que se percibe la medicina forense en la actualidad.

Un pionero en la medicina forense

Thomas Noguchi fue uno de los primeros forenses en utilizar la ciencia para explicar las causas de muerte, destacándose por su meticulosidad en las autopsias. Su famosa “autopsia perfecta” en el caso de Robert Kennedy, que duró seis horas, es un testimonio de su dedicación y atención al detalle. “No pasó por alto ni un solo detalle”, afirmó Anne Soon Choi, autora de 'LA Coroner: Thomas Noguchi and Death in Hollywood'.

Controversias y críticas

La carrera de Noguchi estuvo marcada por la controversia, especialmente cuando comenzó a formular hipótesis sobre los asesinos en casos de alto perfil, como el de la familia Manson. Este enfoque fue criticado por muchos en la comunidad forense, quienes consideraban que su trabajo debía centrarse únicamente en el cadáver. Sin embargo, Noguchi vio esto como una oportunidad para dar visibilidad a la oficina forense y educar al público sobre la verdad detrás de las muertes de celebridades.

El dilema de la privacidad en Hollywood

En una época en la que la privacidad de las estrellas era sagrada, Noguchi desafió las normas al revelar detalles sobre las muertes de figuras como William Holden y Natalie Wood. Su deseo de informar al público sobre los peligros del abuso de sustancias generó tensiones con el Sindicato de Actores de Cine (SAG) y otros miembros de la industria. A pesar de las críticas, su enfoque directo y su compromiso con la verdad lo convirtieron en un personaje influyente en el ámbito forense.

Legado y reconocimiento

A pesar de la controversia que rodeó su carrera, Thomas Noguchi logró reconocimiento y respeto en el campo de la medicina forense. A sus 98 años, continúa siendo una figura relevante, presidiendo la World Association for Medical Law (WAML), donde promueve el estudio del derecho a la salud y la medicina legal. Su legado perdura, recordándonos la importancia de la verdad en la búsqueda de justicia, incluso en el mundo glamoroso de Hollywood.