El ascenso de Becky G: de limpiar baños a cantar con Bad Bunny y ser protagonista en Hollywood

Los otros alumnos supusieron que ella era una persona rica y muy afortunada por aparecer en televisión, aunque la realidad era otra. Tras sufrir ataques en el baño por parte de sus compañeros, y una vez que se había visto inmersa en situaciones de bullying, la joven artista encontró consuelo en la música.

Ya a los 11 años la joven artista Becky G ya había comenzado a componer sus propias canciones, las cuales grababa en GarageBand, mientras ella misma se presentaba interpretando a Selena Quintanilla. A los 13 años, Becky G aprendió también a tocar la guitarra, de manera autodidacta, lo que le sirvió para versionar canciones y subirlas a YouTube una plataforma que empezaba a cobrar relevancia.

En ese momento su talento fue reconocido por los productores Mike Mani y Jordan Omley del dúo The Jam, quienes le enseñaron sus primeras formas de formalizar la música con canciones como "Otis", "Lighters" y "Novacane". Con 10 años Becky G fue la primera en aparecer en televisión en el programa Sábado Gigante, donde hizo un doblaje de Selena Quintanilla.

¿Cómo cambió la vida de Becky G?

Cuando tenia 16, Becky G, alternaba entre la limpieza de los baños, cuidaba niños y escuchaba a los artistas más relevantes. Su vida dio un giro importante cuando firmó con Kemosabe, el sello de Sony fundado por el productor Dr. Luke, quien fue fundamental en su carrera artística. Aunque continuaba con sus responsabilidades en casa, también trabajaba en su álbum debut y filmaba el videoclip de "Becky From The Block", un tema autobiográfico en el que celebraba sus orígenes sin rodeos.

El lanzamiento de su sencillo "Shower" en 2014 consolidó su lugar en la escena del pop comercial. La canción tuvo un éxito global, la llevó a presentarse en programas como Good Morning America y atrajo la atención de artistas como Pitbull, con quien colaboró en "Can't Get Enough". Sin embargo, mientras su carrera en inglés avanzaba, Becky G empezó a reconectar con sus raíces latinas.

Este regreso a sus raíces fue una evolución tanto personal como artística. En 2018, su colaboración con Bad Bunny en el tema "Mayores" la catapultó a la fama internacional. Posteriormente, sus colaboraciones con Natti Natasha, Maluma y Anitta consolidaron su imagen dentro del pop urbano en español.

Becky G y su aparición en Hollywood

Además de su música, Becky G expandió su presencia en el mundo del entretenimiento. Participó como actriz en la película Power Rangers (2017), condujo programas y fue reconocida como una de las voces latinas más influyentes de su generación. En 2022, lanzó su segundo álbum de estudio, Esquemas, que incluyó el éxito "Mamiii" junto a Karol G, uno de los mayores hits del año. Sin embargo, a pesar de su popularidad, sentía que aún quedaban aspectos personales por explorar.

Este impulso la llevó a Esquinas (2023), un álbum completamente en español, influenciado por la música regional mexicana. En este disco, colaboró con artistas como Peso Pluma y Gabito Ballesteros, abordando temas de desamor, orgullo y resistencia. Tras este trabajo íntimo, Becky G decidió mirar hacia el futuro con renovada energía.

Tras explorar su herencia mexicana, Becky regresó a los estudios de grabación con una nueva visión: un sonido más global, bailable y urbano. Este año, los temas escritos por la cantante se enfocaban en el pop en inglés, pero todo cambió cuando escuchó un demo en español con base urbana.

Fue entonces cuando decidió incluir una letra sobre el amor romántico, con un estribillo que aún requería una voz masculina para completar el tema. "Yo estaba ronca, no podía cantar más, pero seguí insistiendo con que este tema iba a ser un éxito. Luego apareció la idea de una voz masculina potente. Envié un mensaje por Instagram y contacté con Manuel Turizo para hacer este tema", recuerda la cantante, quien grabó el videoclip que narra distintas etapas del amor a través de tres historias.

El tema ya ha superado los tres millones de reproducciones y fusiona merengue con pop, reflejando la intensidad del amor y el olvido. "Las cosas son más intensas, o es blanco o es negro, es algo que veo reflejado en los reels de los fans, quienes buscan en mis canciones lo que no pueden expresar", añade Becky G.

Más allá de las cifras, esta nueva etapa en su carrera destaca por la claridad con la que Becky G ha sabido orientarse desde el principio. A lo largo de su trayectoria, ha logrado mantenerse fiel a sus raíces mientras apunta al mercado global, como lo demuestran sus álbumes Mala Santa y Esquemas, que la afianzaron como una de las voces más poderosas de la música latina.

En 2023, Becky G subió al escenario junto a Peso Pluma en el festival Coachella, afianzando su posición en la industria musical. Asimismo, fue la encargada de entregar el Impact Award en los Billboard Women in Music y volvió a sorprender en Coachella este año junto a Tyla. También se prepara para el lanzamiento de su documental, Rebbeca, en el Festival de Cine de Tribeca. "Y como decía mi abuela: 'Si Dios quiere mi hijita, llegarás aún más lejos', pero yo aún ni acabo de creérmela", concluye la cantante.