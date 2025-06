Ex Miss Grand Perú sobre denuncia de maltrato de Rachel Gupta: "Yo siento que tal vez ella no ha estado preparada mentalmente"

La modelo peruana, María José Lora, quien se coronó en 2017, compartió detalles de su vivencia en Tailandia, donde enfrentó desafíos que la llevaron a mantenerse activa y enfocada. Su testimonio surge en medio de un clima de controversia, donde Gupta denunció maltrato y abandono.

En una reciente entrevista con ‘América Hoy’, Lora abordó las preocupaciones expresadas por Gupta, reconociendo que algunas de sus afirmaciones podrían ser ciertas. Este pronunciamiento ha generado un debate sobre la preparación emocional y las condiciones de vida de las candidatas en el certamen.

“Yo siento que tal vez ella no ha estado preparada mentalmente para lo que es ser Miss Grand”. Foto: mariajoseloral/ Instagram

La experiencia de María José Lora en Tailandia

María José Lora, quien se convirtió en la primera peruana en ganar el Miss Grand International, relató que su tiempo en Tailandia estuvo marcado por momentos de inactividad. A pesar de ello, buscó mantenerse ocupada, asistiendo a clases de boxeo y actuación, así como participando en actividades de labor social. “Cuando vives en Tailandia y no hay eventos, tienes mucho tiempo libre”, comentó Lora, enfatizando la importancia de la proactividad en su experiencia.

Lora reveló además detalles sobre el apoyo financiero que recibió. La organización le proporcionaba una mensualidad destinada a cubrir sus necesidades básicas. “Ellos te dan tu mensualidad y tú te compras tu comida, tú te compras tus cosas. No es que la refri va a estar llena de cosas”, comentó, enfatizando la responsabilidad que tenía sobre sus gastos personales.

Reflexiones sobre la preparación emocional de las candidatas

La ganadora del certamen Miss Grand International 2017 sugiere que la situación vivida podría estar vinculada a la preparación emocional de las participantes. En sus declaraciones, afirmó: “Yo siento que tal vez ella no ha estado preparada mentalmente para lo que es ser Miss Grand”. Esta reflexión pone de manifiesto la importancia de la fortaleza psicológica en el ámbito de los concursos de belleza, donde las expectativas y la presión pueden ser abrumadoras para las candidatas.

Las denuncias de Rachel Gupta

Rachel Gupta, quien renunció a su título de Miss Grand International 2024, hizo serias acusaciones sobre su tiempo en la organización. En un emotivo video, Gupta expuso haber sufrido maltrato psicológico y físico, así como promesas incumplidas. “Los últimos meses han sido los peores de mi vida”, expresó, añadiendo que se sintió completamente sola y desprotegida tras su coronación.

Reacciones de la directora del Miss Perú

Jessica Newton, directora del Miss Perú, también fue consultada sobre la situación. A pesar de la controversia, Newton optó por no involucrarse directamente, afirmando que mantuvo una relación cordial con los directivos del Miss Grand. “No me parece correcto que la gente opine cosas sobre cosas que no conoce”, declaró, dejando claro su deseo de mantenerse al margen de la polémica.

Un llamado a futuras concursantes

Gupta, en su renuncia, advirtió a futuras concursantes sobre las realidades del certamen. “Si vas a competir, entra con los ojos abiertos. Incluso si ganas, estarás completamente sola”, enfatizó, destacando la necesidad de estar preparadas para enfrentar un entorno que puede ser hostil.