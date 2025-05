Múnich vibra con Linkin Park: así fue el show previo a la final de Champions entre PSG e Inter

La agrupación estadounidense, proveniente de California, brindó un espectáculo de cerca de diez minutos en el que ejecutó algunos de sus temas más emblemáticos. El espectáculo generó una gran respuesta entre los más de 75.000 asistentes que colmaron el estadio.

Linkin Park, que tiene previsto presentarse en Buenos Aires el 31 de octubre, anunció su participación en el evento a través de sus redes sociales e invitó a su audiencia global a seguir la transmisión en vivo. En el escenario, las y los cinco integrantes posaron junto al trofeo de la Champions League para celebrar su participación en el evento deportivo más importante del fútbol europeo.

La actuación incluyó canciones como ‘The Emptiness Machine’, ‘In the End’, ‘Numb’, ‘Up from the Bottom’ y ‘Heavy Is the Crown’, lo que despertó un fuerte entusiasmo entre los fanáticos, quienes manifestaron su orgullo por ver a su banda preferida en un evento de tal magnitud.

¿Quién llevo la copa al centro del estadio?

Al finalizar el recital, se dio paso al ingreso del icónico trofeo, conocido popularmente como la “Orejona”. La copa fue llevada al centro del campo por los argentinos Javier Pastore, exjugador del PSG, y Javier Zanetti, actual vicepresidente del Inter. El momento estuvo acompañado por una versión instrumental de ‘Seven Nation Army’, de The White Stripes, interpretada con violín.

Zanetti, figura histórica del fútbol y leyenda del Inter de Milán, fue parte del club italiano desde 1995, tras su paso por Banfield. Durante sus 19 años en el equipo, el exdefensor disputó 858 encuentros oficiales, cifra récord en la institución, y también es el jugador con más apariciones como capitán. En su carrera con los neroazzurri, el “Pupi” conquistó cinco títulos de la Serie A, cuatro Copas de Italia, cuatro Supercopas nacionales, una Champions League en la temporada 2009-10 y el Mundial de Clubes de 2010.