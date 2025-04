Linkin Park lidera el show de la final de la Champions League

El año pasado, Lenny Kravitz subió al escenario frente a 90.000 personas en el Estadio de Wembley en Londres y, con una audiencia aproximada de 100 millones de espectadores para la final entre el Borussia Dortmund y Real Madrid. En mayo, Linkin Park encabezará el show que coincide con la gira por el lanzamiento del disco ‘From Zero’.

“Con nuestro nuevo álbum y la gira en curso, nos hemos visto abrumados por la energía y la emoción de los aficionados”, declaró Linkin Park en un comunicado. La banda regresó a la música luego de siete años tras la muerte de su líder y vocalista, Chester Bennington. “No podemos esperar a compartir esa misma energía y emoción en el Kick Off Show de la final de la UEFA Champions League. Esto marca una experiencia totalmente nueva para nosotros como banda, y estamos emocionados de compartir algunas de nuestras canciones favoritas del pasado y del presente con los miles de personas que estarán en las gradas y los millones de espectadores en todo el mundo”.

Charles Bennington fue conocido por ser el vocalista principal y compositor de la banda Linkin Park.

La banda saldrá al escenario el 31 de mayo con Emily Armstrong. La cantante y compositora tiene 38 años, es una de las fundadoras de Dead Sara y ha trabajado con Muse y Demi Lovato. Su primera actuación pública con Linkin Park fue en septiembre de 2024. “Para celebrar la ocasión, el grupo ha compuesto y grabado una nueva remezcla, que combina sus icónicos riffs con las imágenes y los sonidos de la Champions League”, adelantó la UEFA.

larepublica.pe

El director de marketing, Guy-Laurent Epstein, calificó a Linkin Park como una banda emblemática. “El Kick Off Show de este año, patrocinado por Pepsi, promete ser un momento espectacular, con la actuación en directo de una de las bandas de rock más emblemáticas del mundo minutos antes del partido más importante del fútbol europeo de clubes. Estamos orgullosos de seguir mejorando la experiencia de los aficionados, tanto en el estadio como para los millones de espectadores de todo el mundo, con un entretenimiento inolvidable dentro y fuera del terreno de juego”.

Armstrong, Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix y Joe Hahn han confirmado su gira por Latinoamérica y tocarán en Perú en noviembre. La elección de la cantante generó algunos cuestionamientos no relacionados con la música sino con su cercanía a la Cienciología. Una de sus primeras publicaciones como parte de la banda fue para referirse al actor Danny Masterson, cvondenado por violación y parte de la poderosa iglesia.

“Soy nueva para muchos de ustedes, y quería aclarar algo que ocurrió hace un tiempo. Hace varios años, me pidieron que apoyara a alguien que consideraba un amigo en una audiencia judicial, y asistí a una de las primeras audiencias como observadora. Poco después, me di cuenta de que no debí haberlo hecho. Siempre trato de ver lo bueno en las personas, y lo juzgué mal. No he vuelto a hablar con él desde entonces”, escribió Armstrong.