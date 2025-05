Jenna Ortega habla sobre la lucha contra la infantilización en Hollywood y su experiencia en la industria del cine

Jenna Ortega, conocida por su papel en la serie ‘Miércoles’, compartió su perspectiva sobre la infantilización que sufren muchos actores en Hollywood. A sus 22 años, la actriz experimentó la transición del estrellato infantil al reconocimiento mundial, enfrentándose a los prejuicios que vienen con su estatura y su carrera temprana. En una reciente entrevista, Ortega expresó su frustración por ser subestimada debido a su apariencia y su historia en la industria.

Desde su debut a los nueve años, Ortega trabajó arduamente para demostrar que es más que un rostro infantil. A pesar de su éxito en la serie de Tim Burton, la actriz siente que la industria a menudo no la toma en serio. “Siempre ha sido muy molesto, porque sientes que no te toman en serio”, comentó, refiriéndose a la percepción que tienen de ella por su estatura y su inicio en el mundo del espectáculo.

Jenna Ortega ganó popularidad con su papel en 'Merlina'. Foto: Archivo GLR

La experiencia de ser una actriz joven en Hollywood

Ortega tuvo la oportunidad de conectar con otras actrices que pasaron por experiencias similares, como Natalie Portman y Winona Ryder. Estas relaciones fueron fundamentales para ella, brindándole apoyo y comprensión en un entorno que puede ser hostil para las jóvenes actrices. “Ha sido muy beneficioso y acogedor. Lo han visto todo y, honestamente, en una época mucho más oscura de Hollywood”, afirmó Ortega.

El impacto de ‘Miércoles’ en su carrera

A pesar de los desafíos, el papel de Merlina Addams fue un punto de inflexión en la carrera de Ortega. La serie no solo le otorgó reconocimiento, sino que también consolidó su imagen como un ícono de la cultura pop. “Lo extraño de un personaje como Miércoles es que es una marginada y una extraña, pero también es un icono de la cultura pop”, reflexionó la actriz. Sin embargo, ser encasillada en papeles infantiles es un obstáculo que tiene que superar.

Reflexiones sobre la fama y la autenticidad

La fama repentina que experimentó Ortega tras el éxito de ‘Merlina’ trajo consigo una serie de desafíos. “Me quedé tan atónita que no lo procesé. Todavía no lo he procesado”, confesó. Para lidiar con la presión de la fama, tomó medidas como limitar su uso de redes sociales y buscar un equilibrio en su vida personal y profesional.

Un futuro prometedor

Ortega no solo se enfocó en actuar, sino que también comenzó a producir. Su debut como productora en la segunda temporada de ‘Merlina’ marca un nuevo capítulo en su carrera. Además, se prepara para proyectos emocionantes como ‘Death of a Unicorn’ y la adaptación de ‘Klara y el Sol’ de Kazuo Ishiguro. Con cada paso, Jenna Ortega continúa desafiando las expectativas y demostrando que es una fuerza a tener en cuenta en la industria del entretenimiento.