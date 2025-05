Dayanita ha estado envuelta en un grave escándalo en los últimos días, luego de ser intervenida por la Policía, junto a su novio, el ‘Maluma peruano’ Miguel Rubio. Ambos fueron trasladados a la comisaria de Pamplona, en San Juan de Miraflores, tras la alerta de vecinos que denunciaron que se estaba quemando un cráneo humano con cabello frente de la casa de la actriz cómica.

Pero eso no fue todo, Dayanita confesó que el cráneo humano era suyo y que se trataba de un regalo de un chamán con el objetivo de cuidarse de las energías negativas. Tras las diligencias policiales, la humorista fue puesta en libertad, aunque mostrándose contrariada por el escándalo desatado. “Dijeron que había descuartizado a un ser humano”, le contó a Extra, al referirse a los rumores que se generaron luego de que la noticia se hiciera viral.

Dayanita sin miedo a ser investigada por tener restos humanos en su casa

La exintegrante de ‘JB en ATV’, Dayanita lució un semblante tranquilo tras ser puesta en libertad por las autoridades, luego de que se descubriera que quemó un cráneo humano en plena vía pública. “Dios mío, han hecho un escándalo, por ahí hasta dijeron que había cometido un crimen, que descuarticé a un ser humano”, le contó a Extra.

“Tranquilos fuimos a la delegación policial y contamos toda la historia. Nosotros (ella y su pareja) no hemos matado a nadie, por favor, ya paren de especular, todo ha sido una confusión”, señaló Dayanita, de 27 años.

Además, aseguró estar en paz consigo misma, pues afirma no haber ningún delito. “Estamos llanos a que nos investiguen, no tenemos nada que ocultar, no es que hagamos mesadas o hagamos brujería, nada qué ver. Seguimos adelante y cuando nos llamen, ahí estaremos, el que no la debe, no la teme, así de sencillo”, explicó la humorista.

¿Por qué Dayanita tenía un cráneo humano en su poder?

Dayanita reveló a Extra que el cráneo se lo obsequió un amigo con el fin de protegerla. Según cuenta, las cosas le estaban yendo mal en todos los ámbitos. “Tenemos como un aura negra que nos frena en muchas cosas. Con el cráneo y un muñeco de Chucky armé un altar en la sala de mi casa”, precisó.

También indicó que decidió deshacerse de su altar, ya que empezó a sentir miedo. “Hace un par de días decidimos deshacernos, porque la verdad me daba cierto miedo. Entonces lo sacamos a la calle y procedimos a prenderle fuego, junto a la basura”, detalló.