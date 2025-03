Uriel Reyes, conocido por su éxito en Spotify y YouTube con el canal "Relatos de la Noche", se encuentra en el ojo del huracán tras ser denunciado por su prima, quien lo acusa de abuso sexual. La denuncia, que ha cobrado fuerza en redes sociales, ha generado un intenso debate sobre la conducta del podcaster y su impacto en la audiencia.

La acusación fue realizada por Claudia “N”, quien compartió su testimonio en Facebook, revelando que Reyes abusó de ella durante su adolescencia. Este hecho ha llevado a muchos de sus seguidores a replantearse su apoyo al creador de contenido.

Detalles de la acusación contra el youtuber Uriel Reyes, creador de "Relatos de la Noche"

Claudia “N” publicó un mensaje en su cuenta de Facebook, donde expone su experiencia y señala a Uriel Reyes como su abusador. En su publicación, menciona: “Mi primo hermano, mi abusador de los 13 a 14 años. ¿Ahora quién es susceptible, Uriel Reyes Lerma? A la niña me la callaste, a la mujer la he vuelto fuerte. ¿Te acuerdas de las fotos que me querías obligar a hacer? No cambias”. Este testimonio ha resonado en las redes, generando un fuerte rechazo hacia el podcaster.

La acusación, viralizada por las red Facebook, fue publicada en el 8M. Foto: Difusión

Tras la viralización de la denuncia, Uriel Reyes tomó la decisión de desactivar su cuenta personal de Instagram, donde contaba con más de 222 mil seguidores. Además, restringió el acceso a sus perfiles en otras plataformas, lo que ha llevado a los usuarios a expresar su descontento.

Youtuber Uriel Reyes niega las acusaciones en su contra

El escándalo ha tenido repercusiones inmediatas en la comunidad de seguidores de “Relatos de la Noche”. Muchos han manifestado su intención de dejar de seguir el canal o escuchar sus contenidos. Por su parte, el youtuber desactivó los comentarios de sus redes, y en su cuenta de X, publicó un anuncio sobre su posición.

Esta es la última declaración de Uriel Reyes por medio de la red social X. Foto: RDLNoficial/X

¿Cuál es la trayectoria de Uriel Reyes?

Uriel Reyes, de 41 años y originario de Tijuana, ha construido una exitosa carrera en el mundo del podcasting. Estudió Comunicación en la Universidad Autónoma de Baja California y desde joven mostró interés por los relatos de misterio. En agosto de 2020, lanzó “Relatos de la Noche”, un canal que ha alcanzado 2.1 millones de suscriptores en YouTube y más de 138 mil seguidores en Spotify.

El podcast ha sido aclamado por su ambientación sonora y su narrativa, logrando posicionarse en la séptima posición global en el resumen Spotify Wrapped 2024. Además, Reyes publicó su primer libro, también titulado “Relatos de la Noche”, que ha sido bien recibido en ferias literarias, consolidando su popularidad en el ámbito del folclore narrativo y las leyendas tradicionales mexicanas.