Elena Barrantes Flores, conocida como la ‘novia fugitiva’ de Bagua, y su pareja, Clever Huamán, se han convertido en los personajes virales del momento a nivel mundial. Ahora, diversos programas de televisión en Perú buscan tenerlos como invitados para que cuenten exactamente qué sucedió en su noche de bodas y por qué la novia decidió huir en el momento de dar el tradicional ‘sí’, generando todo tipo de especulaciones. Sin embargo, su participación no sería tan sencilla. Según revelaron Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre, el novio les solicitó la suma de S/ 1.000 para aparecer en ‘Amor y fuego’.

La ‘novia fugitiva’ se volvió viral el 14 de febrero, en pleno San Valentín, cuando, estando a punto de casarse con su prometido, Clever Huamán, tomó una decisión inesperada. Al llegar el momento de dar el ‘sí’, simplemente se disculpó con los presentes y rechazó el matrimonio, dejando a todos en shock. Acto seguido, abandonó el recinto ante la mirada atónita de los invitados, quienes no podían creer lo que ocurría. Pero lo más sorprendente vino después. A pesar del desplante en el altar, Elena y Clever fueron vistos horas más tarde celebrando juntos como si nada hubiera pasado, bailando y compartiendo alegremente.

Peluchín y Gigi aseguran que Clever Huamán exige S/ 1.000 por entrevista

En la última edición de ‘Amor y fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre tomaron con humor el hecho de que Clever Huamán, pareja de la llamada ‘novia fugitiva’ de Bagua, les haya pedido S/ 1.000 para aparecer en vivo en el programa de Willax. Sin embargo, no dudaron en criticarlo y llamarlo "mentiroso".

“Más florero es. A nosotros, el señor con ‘peluquín’ nos pidió mil soles y nos contó el floro de que ella tenía problemas psicológicos, o sea, que estaba mal de la cabeza. Al final, terminaron bailando y decía que la habían extorsionado. ¡Más falso! Aun así, están dando la vuelta al mundo”, comentó Gigi Mitre, siendo respaldada por ‘Peluchín’.

“El novio de Bagua, efectivamente, nos pidió mil soles y nos dijo que ella tenía problemas psicológicos, y que abandonó la boda porque la habían llamado horas antes para amenazarla de muerte. ¡Imagínate!”, añadió Rodrigo González, sorprendido por las versiones contradictorias de Huamán.

La novia fugitiva de Bagua y su novio. Foto: ATV.

¿Por qué la novia de Bagua no aceptó casarse con Clever Huamán?

Inicialmente, se creyó que Elena Barrantes había huido de su boda porque había recibido amenazas si se casaba con Clever Huamán. Sin embargo, cuando ambos se presentaron en el programa 'Andrea' de ATV, la llamada 'novia fugitiva' decidió romper su silencio y desmintió la versión de la presunta extorsión.

En su testimonio, Elena reveló la verdadera razón de su inesperada decisión: descubrió que Clever la había engañado. Según contó, una amiga le proporcionó pruebas irrefutables de la infidelidad, incluyendo fotografías donde él aparecía abrazando y besando a otra mujer. Devastada por la traición, en lugar de enfrentarlo en privado, optó por desenmascararlo en el altar y dejarlo en ridículo frente a todos los invitados.

“Me engañó, me traicionó con otra chica de allá de Bagua. Y mi amiga me dice ‘tu novio te saca la vuelta con tal fulana’ y le digo que le tome una foto. Yo vi la foto el 13, un día antes del día que me iba a casar. No le dije nada a mi novio. En el altar me ganaron las lágrimas y dije no acepto y me fui corriendo. Quería darle una lección, dejarlo plantado para que aprenda que no se juega así”, contó.