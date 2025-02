La histórica actriz Nancy Cavagnari, recordada por su participación en icónicas series peruanas como ‘Misterio’, ‘Así es la vida’, ‘Néctar en el cielo’ y ‘Super Ada’, sorprendió con revelaciones inéditas sobre Christian Domínguez en una reciente entrevista para el podcast de Trome.

Durante la conversación, Cavagnari destapó una infidelidad del cantante y actor cuando trabajaron juntos en ‘Néctar en el cielo’ (2007). Según su testimonio, Domínguez engañó a su entonces esposa, Melanie Martínez, con una actriz del elenco de Latina, lo que viene generando bastante controversia en las redes sociales.

¿Quién es la actriz con la que Christian habría sido infiel a su esposa, según Cavagnari?

Nancy Cavagnari decidió mantener en secreto el nombre de la actriz con quien Christian Domínguez habría tenido una ‘aventura’. Sin embargo, no se guardó todo, ya que también reveló un detalle impactante: Melanie Martínez, madre de la hija mayor del cantante, solía esperar al cumbiambero afuera de los estudios de grabación, ajena a lo que ocurría dentro.

“Él estuvo con una actriz ahí, pero ya la chica se casó, se retiró del ámbito artístico. No voy a decir su nombre tampoco, no. No es ético. Fue un vacilón ahí nomás, porque su mujer, su esposa, lo esperaba afuera, la mamá de su hijita…”, contó a Trome.

En 2006, Christian Domínguez hizo público su romance con Melanie Martínez, a quien conoció en el mundo musical y con quien vivió una intensa historia de amor. Su relación llegó hasta el altar, pero lo que pocos recuerdan es que, en ese momento, el cumbiambero aún estaba casado con Tania Ríos, quien residía en Estados Unidos.

Christian Domínguez y su esposa Melanie Martínez se divorciaron tras infidelidad del cantante con una bailarina apodada 'Tulita' en un reality de baile. Foto: Instagram.

Nancy Cavagnari afirma que Christian tiene “la enfermedad del pájaro”

La actriz Nancy Cavagnari no dudó en dar su opinión sobre Christian Domínguez, a quien describió como un “buen muchacho”, aunque con una gran debilidad por la coquetería. “Tiene que cambiar algunas cosas”, comentó con sinceridad.

Cuando le preguntaron si cree que ha cambiado ahora que está con Karla Tarazona, Cavagnari fue tajante: “Por momentos, son etapas que él vive. Él tiene la enfermedad del pájaro. Para qué me preguntas pues, para qué me traes, a mí no me interesa que ese señor me hable o no. No me interesa, no como ni vivo de él tampoco”, remarcó para Trome.