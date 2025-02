Michael Mejía, el afortunado ganador del Lamborghini morado que regaló la famosa cantante Shakira en un concurso celebrado a fines de 2024, ha revelado su intención de vender o subastar el lujoso automóvil. En una entrevista con el medio Us Weekly en Español, el fanático y artista colombiano residente en Nueva York explicó que, aunque le duele desprenderse del vehículo, ve en la venta una oportunidad de inversión significativa.

Mejía, quien destacó en la competencia por su originalidad, ya ha recibido una oferta inicial de US$800.000 por el Lamborghini y espera que el precio final supere el millón de dólares. El vehículo tiene un valor estimado de US$250.000 y, por lo tanto, resulta muy costoso de mantener y operar en óptimas condiciones. No obstante, existe un motivo aún mayor que llevó al aficionado a ofrecer el preciado carro.

¿Por qué será puesto a la venta el Lamborghini de Shakira?

"No es que no me alcance para mantenerlo, sino que se puede generar una oportunidad muy grande de ingresos", afirmó el artista, quien planea utilizar las ganancias para realizar otros proyectos y asegurar su futuro económico. "Entonces, si yo puedo ganar más de un millón de dólares con esto, me puedo comprar el mismo carro, lo mando a diseñar igualito y me compro dos casas" agregó, en declaraciones dadas en la Alfombra Magenta de los 37 Premios Lo Nuestro.

A pesar de la sorpresa que pueda causar su decisión, Mejía confía en que Shakira comprenderá su elección. "Yo creo que Shaki entenderá. Ella es una persona muy empática, muy sensible. Claro que a uno le duele también vender el carrito, pero si se presentan estas oportunidades, lo hago con todo el amor porque sé que ella lo hizo para ayudarme", explicó.

Cabe mencionar que, si bien Shakira otorgó al ganador un monto de US$90.000 para cubrir los gastos del Lamborghini, Mejía indicó que los costos totales superaron los US$95.000, con un déficit que él mismo tuvo que pagar; además, el seguro del auto solo llega hasta los seis meses, por lo que debe hacerse cargo de este pago desde el séptimo mes en adelante.

De ganar el Lamborghini a trabajar con Shakira: el sueño de Michael Mejía

Más allá de la venta del automóvil, Mejía tiene grandes aspiraciones para su carrera. Su próximo objetivo es expandir su arte en Miami, donde planea realizar una exhibición y conectar con otros creadores, incluida Shakira. "El sueño sería trabajar con ella, que valore mi arte más allá del carro y que podamos hacer un proyecto juntos. Sería maravilloso", expresó con entusiasmo.

En la misma entrevista, también destacó la inesperada popularidad de su madre, quien se volvió viral por su apoyo incondicional durante el concurso. "Mi mamá impactó al mundo con su amor por mí, por su hijo, por apoyarme. Ella es un ser divino y está muy contenta", comentó con orgullo.

El Lamborghini de Shakira que sigue haciendo historia

El Lamborghini Urus S morado, que ha capturado la atención de miles de fanáticos de Shakira y entusiastas del automovilismo, continúa generando interés. La noticia de su posible venta añade una nueva capa de fascinación en torno a este vehículo, que ha trascendido su función original para convertirse en un símbolo de oportunidades y cambios de vida.

Así luce el Lamborghini Urus S que Shakira regaló a través de un sorteo. Foto: Shakira / Instagram

Este vehículo está valorizado en unos US$250.000 pero, al tratarse de un vehículo usado, su valor disminuye hasta los US$195.000, segpun aclara el sitio web del concurso. Está equipado con un motor V8 biturbo de 4,0 litros, que le brinda una potencia de 666 caballos de fuerza, y puede alcanzar una velocidad máxima de 305 kilómetros por hora.