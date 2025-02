Shakira regresó a Lima después de 14 años para brindar un esperado concierto en el Estadio Nacional. Sin embargo, un curioso error durante su presentación el 17 de febrero no pasó desapercibido para los asistentes ni para los usuarios en redes sociales, quienes no tardaron en comentar lo sucedido.

Este insólito fallo fue capturado por los asistentes y difundido en redes sociales, donde rápidamente se viralizó. Algunos minimizaron el incidente, argumentando que se trataba de un simple error de producción, mientras que otros consideraron que este tipo de detalles no deberían pasar desapercibidos en un espectáculo de tal magnitud.

¿Qué equivocación de Shakira en su concierto en Lima señalaron los usuarios en redes?

El show de la barranquillera fue uno de los eventos más esperados del año. Sin embargo, lo que debía ser una noche de pura emoción tuvo un pequeño tropiezo cuando la cantante interpretaba 'Girl Like Me'. Durante la proyección de banderas de distintos países, los fans notaron un error en la sincronización: cuando Shakira mencionó a México, en pantalla apareció la bandera de Perú y, posteriormente, al mencionar a Perú, se mostró la bandera mexicana.

El video del error generó diversas reacciones en redes. Mientras algunos seguidores defendieron a Shakira, alegando que el fallo no fue responsabilidad directa de la artista, otros cuestionaron a la producción del evento por la confusión. "Solo lo dijo en un orden diferente, incidentes de cantar en vivo", comentó un usuario, restando importancia al desliz. Otros, en cambio, mostraron su incomodidad por la falta de precisión en la presentación visual.

En redes sociales, los fanáticos no tardaron en reaccionar al curioso error ocurrido durante el concierto de Shakira. Mientras algunos minimizaron el incidente diciendo que “Lo dijo en diferente orden, incidentes de cantar en vivo”, otros culparon a la producción por la confusión. “Ella solo canta, no maneja las proyecciones en pantalla”, comentó un usuario. A pesar del debate, la mayoría coincidió en que el espectáculo fue impresionante y que este detalle no opacó la gran noche que vivieron los asistentes.