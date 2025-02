¡Shakira hizo temblar Río!: Así fue el primer concierto de ‘La loba’ en su tour mundial

Luego de tanta espera, la cantante Shakira ha comenzado su esperada gira mundial ‘Las mujeres no lloran’ con un exitoso concierto en Río de Janeiro, Brasil. Los fanáticos peruanos están emocionados por su inminente llegada a Lima, donde se preparan para recibirla con entusiasmo.

En un vibrante concierto que se extendió por dos horas y media, Shakira deslumbró a su público con un espectáculo que incluyó 13 cambios de vestuario. La artista no solo presentó una selección de sus temas más emblemáticos, sino que también incorporó canciones de su reciente álbum, ‘Las mujeres ya no lloran’.

El espectacular primer concierto de Shakira de su gira

El martes 11 de febrero, el Estadio Nilton Santos fue testigo de un espectáculo vibrante, donde Shakira presentó sus grandes éxitos y temas de su nuevo álbum. La artista, reconocida por su energía y carisma, dejó claro que sigue siendo una de las figuras más influyentes del pop latino.

“¡Buenas noches, Río!”, saludó Shakira recibiendo una cálida ovación al aparecer en una amplia pasarela, sorprendiendo a los asistentes al ingresar entre el público. Su entrada triunfal fue captada por una pantalla que abarcaba casi todo el escenario, generando una atmósfera de emoción y expectativa entre los presentes.

El espectáculo comenzó con la interpretación de ‘La fuerte’, seguida de ‘Girls like me’, pero fue con ‘Ahora estoy aquí’ que la artista desató la euforia entre cariocas y turistas. Este tema, que la catapultó a la fama en Brasil al inicio de su trayectoria, resonó con fuerza en el ambiente, generando un momento de conexión especial con el público.

Shakira hizo vibrar a más de 40 mil personas en su concierto en Brasil. Foto: Instagram/Shakira

“No me olvido de eso, no me olvido jamás de ustedes”, añadió emocionada, no sin antes recalcar que “era un sueño” estar en Río abriendo su gira mundial.

El emotivo momento de la noche

Durante la mitad de su concierto, Shakira se dirigió al público en un fluido portugués, compartiendo los retos que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria profesional. La artista destacó las dificultades que ha superado, lo que refleja su perseverancia y dedicación en el mundo de la música.

“Nosotras las mujeres, después de cada caída nos levantamos más fuertes, más duras y si queremos llorar, lloramos, y si no queremos llorar, facturamos”, detalló frente a los miles de fanáticos que asistieron a su concierto.

Durante su presentación, Shakira enfatizó en varias ocasiones que sus letras tienen como objetivo transmitir fortaleza y promover un mensaje de empoderamiento femenino. “Nosotras las mujeres, después de cada caída, nos levantamos más fuertes, más duras. Y si queremos llorar, lloramos. Y si no queremos llorar, facturamos”, exclamó la artista.

Setlist del concierto de Shakira en Brasil

El setlist del concierto incluyó varios temas y se espera que en los conciertos en Perú también se interpreten las mismas melodías. Estas son las canciones que interpretó Shakira: