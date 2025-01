Hace poco menos de una semana, el conductor de ATV, Julio Fernández, se vio envuelto en un escándalo luego de que se viralizaran imágenes donde aparece agrediendo a una persona en plena vía pública. Se descubrió que el hombre agredido era Miguel Cucho, padre de Grecia Cucho, una joven de 19 años que mantuvo una relación con el periodista. La disputa, que dejó a Cucho con la ceja rota, fue desencadenada por una falta de respeto de Fernández. Ante el caos, intervino el serenazgo de Jesús María y la joven denunció al periodista por violencia psicológica.

A sus 39 años, Fernández defendió su postura alegando que no permitía que nadie hablara mal de él, asegurando que no había denuncia en su contra y que su abogado estaba tomando el caso. No obstante, el programa ‘Amor y Fuego’ publicó audios impactantes que exponen una cara desconocida de la verdadera personalidad de Julio Fernández.

Julio Fernández agrede verbalmente contra su exnovia

El programa ‘Amor y Fuego’ expuso audios exclusivos que dejan en evidencia la cara oculta de Julio Fernández, conductor de ATV. En una grave acusación presentada por Miguel Cucho, padre de la exnovia de 19 años del periodista, se escucha cómo Fernández lanza insultos y amenazas contra la joven luego de descubrir que tenía una cuenta en TikTok.

Los audios muestran la agresividad verbal del conductor, quien, furioso, cuestiona y humilla a la mujer, dejándola completamente sorprendida por la violencia de sus palabras, quien evita reaccionar. Por su parte, Grecia Cucho, expareja de Fernández, indicó que el presentador de ATV Matinal mostró actitudes violentas en varias ocasiones, pero ella prefería no responderle por miedo a que la situación empeorara.