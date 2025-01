Cromwell Gálvez, el exbanquero del BBVA que se hizo famoso a principios de los 2000 por desviar 8 millones de dólares (equivalentes a 32 millones de soles) a su cuenta personal. Con esa fortuna, dio rienda a sus deseos más oscuros, manteniendo un estrecho vínculo con las vedettes más deseadas y populares del Perú de aquella época.

Una de ellas fue Martha Chuquipiondo, conocida como la 'mujer boa', quien recientemente afirmó haber mantenido una relación clandestina con Cromwell durante 9 años y aseguró que él le regaló medio millón de dólares durante todo ese tiempo. Ante estas declaraciones, el exbanquero rompió su silencio, y negó rotundamente que fueron pareja, aunque aceptó haberle entregado esa exorbitante suma de dinero, y, además, le lanzó una contundente advertencia.

Cromwell Gálvez reaparece y le responde a Mujer Boa

Cromwell Gálvez reapareció y concedió una entrevista al diario Trome. En ella, respondió a las polémicas declaraciones de la 'Mujer Boa', quien aseguró que fueron novios y que le regaló medio millón de dólares. "Sí le di dinero, pero nunca tuvimos una relación", explicó tranquilamente el excajero del BBVA.

"Relación no, porque ella en ese momento estaba con Hussein (Villanueva) y yo con otra señorita. Sucedieron algunas cosas entre nosotros, sí, fue un acercamiento y ella lo sabe", relató Cromwell. Además, lanzó una fuerte advertencia a la exvedette por hablar sobre los regalos de dinero. "Es verdad, ella iba al banco, le di la mano, se compró un terreno. Ahora, por decir esto, el banco puede investigar y podría perjudicarse. ¿Por qué crees que no salió el programa de El valor de la verdad que grabé? Porque el banco no quiso. Yo ya la aconsejé, porque me comunico con ella", explicó.

Cromwell Gálvez reapareció después de años en un medio de comunicación para dar su descargo a las declaraciones de la Mujer boa. Foto: Instagram.

Cromwell Gálvez busca trabajo

Por otra parte, Cromwell Gálvez decidió sincerarse y, tras ser un hombre capaz de comprar todo lo que deseaba en la década del 2000, en este 2025 se encuentra buscando trabajo y afirmó que nadie lo quiere contratar debido a su pasado.

“Busco trabajo porque con este problema nadie me quiere contratar. Me tipifican de un delito que no era el correcto, hurto agravado de cambio de clave secreta, pero nunca trabajé en informática, mi delito era apropiación ilícita, eso no era cárcel porque era 2 a 4 años”, contó a Trome.