Cassandra Sánchez de Lamadrid, reconocida empresaria y esposa del cantante Deyvis Orosco, compartió en sus redes sociales un emotivo mensaje que ha conmovido a sus seguidores. En su cuenta oficial de Instagram, reveló el difícil proceso que enfrentó al decidir separarse de su pequeño hijo, Milan, para asistir al Miss Universo 2024 en México junto a su madre, Jessica Newton. Esta decisión, que implica perderse el cumpleaños de su hijo, la llenó de tristeza y sentimientos de culpa, pero también la inspiró a reflexionar sobre el apoyo de su pareja y la importancia de perseguir sus propios sueños.

El mensaje de Cassandra rápidamente resonó entre sus seguidores, especialmente entre madres que, como ella, buscan equilibrar su rol de cuidadoras con sus ambiciones personales y profesionales. La hija de Jessica Newton expresó cómo su esposo, Deyvis Orosco, fue una pieza clave en este proceso, alentándola a vivir su experiencia sin remordimientos y recordándole que perseguir sus metas también es parte del ejemplo que desea transmitirle a su hijo.

Cassandra Sánchez publica emotivo mensaje para su hijo en Instagram

A través de sus historias de Instagram, Cassandra Sánchez compartió una reflexión profunda sobre la culpa que siente muchas veces como madre al alejarse de su hijo para cumplir con sus compromisos laborales. En su publicación, titulada “LA CULPA”, la empresaria peruana se abrió con sinceridad ante sus seguidores: “Hoy comparto con ustedes un poco de cómo me he estado sintiendo estos días. Sé que muchas mamás pasan por lo mismo y quería visibilizarlo”.

Cassandra Sánchez y su conmovedor mensaje. Foto: Captura Instagram

Sánchez de Lamadrid explicó que la decisión de viajar a México junto a su madre no fue fácil, especialmente al saber que este viaje la mantendría alejada de Milan durante diez días, perdiéndose el día de cumpleaños de su hijo. “Cuando supe que el viaje a México me alejaría de Milan por 10 días y que además me perdería el día de su cumpleaños, mi corazón se partió”, confesó. En un inicio, la empresaria llegó a considerar renunciar al viaje, convencida de que debía permanecer al lado de su hijo. Fue entonces cuando su esposo, Deyvis Orosco, intervino para recordarle la importancia de sus sueños y la necesidad de permitirse disfrutar de sus logros.

“Le dije a Deyvis que ‘podía verlo por Tele’, minimizando las ganas que tenía de poder viajar y vivirlo en persona… Me escuchó firme y comprensivo, recordándome la importancia de seguir mis sueños, de aprovechar esta gran oportunidad, y debo darme permiso para disfrutar este momento sin remordimientos”, relató Cassandra en su mensaje. Este apoyo fue fundamental para que la empresaria pudiera dejar de lado sus miedos y tomar la decisión de seguir adelante con sus planes.

Cassandra Sánchez recibe elogios de usuarios en redes

La decisión de Cassandra Sánchez De Lamadrid y su mensaje en Instagram resonaron entre sus seguidoras, quienes no tardaron en mostrar su apoyo y enviarle palabras de aliento. En los comentarios, muchas mujeres aplaudieron la valentía de la empresaria y compartieron sus propias experiencias de tener que elegir entre sus responsabilidades como madres y sus metas personales.

“Te felicito, muy pocas mujeres son madres y profesionales a la vez. La sociedad nos impone muchas veces pausar nuestros sueños personales por la maternidad. Contar con el apoyo de tu pareja es indispensable para crecer como familia en bienestar emocional del bebé”, comentó una de sus seguidoras.

Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco junto a su pequeño hijo.

Otra usuaria escribió: “Es tan cierto lo que dices. ¡Qué bendición encontrarte en este mundo con alguien que te recuerde tu valor y que nunca limite tu vuelo! Es lo más lindo y, más aún, que sea mutuo. Hermoso post para quienes son mamis y aún para las que no lo somos”. Este tipo de reacciones evidencian el impacto que el mensaje de Cassandra tuvo entre sus seguidoras, muchas de las cuales destacaron el valor de luchar por los sueños, aun cuando la sociedad impone un modelo de madre que siempre debe estar presente.

“Cada día me siento más orgullosa de tu actuar. Eres una excelente madre y una gran profesional. Persigue tus sueños y hazlos realidad y verás que, con los años, verás a Milan logrando los suyos”, añadió otra fan.