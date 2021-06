Ayer, en Lima, se movilizaron miles de personas en favor de Pedro Castillo, un día después de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminara con el conteo oficial que lo ubicó en el primer lugar.

Provenientes de Cajamarca, Ayacucho, Junín, Huancavelica y de varias otras regiones del norte, sur, centro y oriente, los manifestantes se hicieron sentir en el centro de Lima. La marcha por la avenida Nicolás de Piérola se extendió por varias cuadras.

Todo esto, en respaldo al candidato de Perú Libre, quien está a la espera de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decida sobre las anulaciones de mesas presentadas por Fuerza Popular, en un intento por cambiar los resultados.

A la espera. Castillo es el ganador del conteo de la ONPE. La palabra final la tiene el JNE. Foto: Aldair Mejía / La República

El fujimorismo, como se conoce, alega un supuesto fraude, aunque no ha presentado pruebas que permitan confirmar aquella hipótesis.

Reuniones privadas

Castillo tuvo actividades a puertas cerradas. Conversó con parte de su equipo más cercano y con algunos invitados, entre ellos el congresista, Rennán Espinoza.

En conversación con La República, Espinoza explicó: “Él (Castillo) me invitó. Como estamos sobre el tema de esta última etapa del proceso electoral, me preguntó cómo apreciaba el tema legal. Yo le respondí que, políticamente, el conteo ya acabó, como todos lo saben, y que todas las acciones que hace Fuerza Popular no tienen mayor asidero. En resumen ese fue el motivo de la conversación. Le dije también que la primera semana de julio esto debe concluir ya, a más tardar”.

Espinoza añadió que Castillo desea “recibir miradas de distintos sectores” frente a lo que viene ocurriendo en estos días posteriores a la elección del domingo 6 de junio. “Yo supongo que las visiones de otras personas puede resultar interesantes a fin de evaluar las cosas con diversos puntos de vista”, sostuvo. El parlamentario indicó, además, que notó “tranquilo” a Castillo. “Se siente contento con el respaldo que la población le da. No lo veo nervioso ni nada de esas cosas”, dijo.

Visitante. Rennán Espinoza conversó con el candidato de PL. Foto: John Reyes / La República

Asimismo, Castillo recibió a Carlos Jaico, excandidato al Congreso por APP; también tuvo una reunión con Castillo. A su salida, dijo que fue invitado “para conversar sobre la coyuntura política y económica”. Afirmó que conoce a Castillo desde hace cierto tiempo y acudió a la cita “como amigo”.

Un tercer visitante fue el gobernador de Cajamarca y presidente de Acción Popular, Mesías Guevara.

“Yo lo fui a visitar con parte de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Fue una reunión privada. Somos amigos. Vimos los temas en torno a esta situación. La próxima semana hay una cumbre de gobernadores en Cusco, y se le va a invitar”, explicó Guevara a este diario.

El gobernador también ofreció su visión sobre la pugna electoral, que tiene al país sin la confirmación oficial de quién será el presidente para el quinquenio 2021-2026.

“El tema está complicado, por lo que hacen algunos juristas ante el JNE. Hay demasiada presión y, creo, quieren ir contra los principios jurídicos. Es algo que había visto en dictadura; sin embargo, es la primera vez que veo esto en una democracia”, sostuvo Guevara.

Pari: “El país necesita estabilidad”

El economista Pedro Francke, parte del equipo técnico que apoya a Pedro Castillo, ofreció ayer una entrevista a la periodista Rosa María Palacios. “El compromiso que tenemos de programa de gobierno es el del Plan Bicentenario y en él no hay estatizaciones, no hay expropiaciones, no hay confiscaciones de ahorros”, indicó.

Por su parte, el excongresista Juan Pari, que también forma parte del equipo del candidato de Perú Libre, señaló que el país necesita estabilidad, “un reencuentro para empezar a reconstruir a la patria”. “No podemos estar en situación de caos, es como si hubiera la intención de generar un vacío de poder”, dijo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.