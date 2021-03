Acción Popular y Somos Perú, los más favorecidos para el Congreso

A dos semanas de los comicios generales, Acción Popular y Somos Perú son los dos partidos políticos más favorecidos por la población para la conformación del próximo Congreso , según muestra la última encuesta telefónica de representación nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), investigación realizada para La República.

El estudio, que consultó a la población del 22 al 25 de marzo últimos, detecta el alcance de varias opiniones en el país con márgenes de error de 2,8 puntos (encima y debajo) en cada resultado de nivel nacional.

Acción Popular tiene intención de voto de un 13.5% de la población y Somos Perú de un 10.4%. Por los márgenes de error, no hay plena claridad sobre el primer lugar, pero sí que ambas agrupaciones políticas están por encima de las demás .

Les siguen el Frepap con respaldo de un 7.5% de los peruanos, Fuerza Popular con un 7.2% del apoyo, Renovación Popular con un 5.7%, Juntos por el Perú (JP) con un 5.5%, y Avanza País con 5.4%, grosso modo.

Más abajo en el sondeo, aparecen el Partido Morado con 4.6%, Podemos Perú con 4.4%, Alianza para el Progreso (APP) con 4.3% y Victoria Nacional con 4% de la intención de voto de los encuestados por el IEP.

Aún más relegados están Perú Libre (2.4% de respaldo entre los consultados), Unión por el Perú (1.7%), Partido Popular Cristiano (1.7%) y el Frente Amplio (1.5%).

Por encima del apoyo a todos los partidos, está un 19% no elige a ninguno. Es decir, aproximadamente la quinta parte del país no tiene candidato u organización política que respaldar para el Congreso: en este grupo de electores están un 11.9% que haría voto en blanco o viciado, un 3.7% que no sabe a quién respaldar y un 3.3% que diría que votaría por ninguno.

En comparación con su respaldo a nivel nacional, Acción Popular tendría mayor fuerza entre los peruanos de las regiones del sur, entre los adultos de 40 años a más, y entre hombres.

Por su lado, el respaldo hacia Somos Perú destaca más entre las mujeres, electores de Lima metropolitana y quienes tienen solo educación básica.

El estudio muestra que hay candidatos presidenciales entre los primeros lugares que tienen a sus partidos políticos relegados para el Parlamento como Forsyth con Victoria Nacional, De Soto con Avanza País y Mendoza con Juntos por el Perú.

El voto en blanco o nulo estaría más extendido entre los pobladores de las zonas rurales, los más pobres y las mujeres.

