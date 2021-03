¿Qué harán por ellas y su entorno desigual?

La desigualdad de género en casi todos los ámbitos de nuestro país sigue existiendo pese a que las mujeres equivalen a más de la mitad de la población total: un 50,8%, según el Censo Nacional del 2017 realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Tanto en la política, en el acceso a educación, así como en otros sectores, el problema aún se mantiene presente.

De acuerdo al Índice Global de Brecha de Género 2020 del Foro Económico Mundial, el Perú se hallaba en el puesto 66 de una lista de 153 naciones.

Otros países de la región, como Colombia, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Chile, se encontraban en mejores posiciones. Y, además, vale resaltar que con la llegada del virus se ha dejado de lado la discusión de esta otra pandemia que aqueja a nuestro país desde hace varios años: la violencia hacia la mujer en todas sus formas. Sin embargo, las denuncias y agresiones no se han detenido en ningún momento.

Durante el 2020, tal como informó la Defensoría del Pueblo, se reportaron más de 5.500 desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, pese a que por varios meses hubo una cuarentena total en todo el país; por este motivo, la institución pidió al Sistema Especializado de Justicia que brinde atención prioritaria a este grupo que es considerado como vulnerable.

Asimismo, según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), en el 2020 los Centros Emergencia Mujer (CEM) atendieron 114.495 casos de víctimas de violencia psicológica, física, sexual y económica o patrimonial en todo el territorio peruano. De esta cifra, 97.926 personas afectadas fueron mujeres; es decir, el 85,5%.

Mientras tanto, hasta febrero del presente año ya se habían atendido 25.788 casos, dentro de los cuales 22.095 víctimas han sido mujeres, que se traduce en el 85,6% de la cifra total.

El grupo etario más afectado en ambos años hasta el momento ha sido el de personas entre 30 y 59 años , seguido por el de 18 a 29 años.

Por eso mismo, se requieren políticas y propuestas que brinden protección inmediata a las mujeres y de esta forma alejarlas de sus agresores.

También es necesario promover la paridad de género en los espacios de toma de decisiones, como el gabinete, por ejemplo, pues solo con una participación equitativa es que se podrá contribuir en mejores medidas que beneficien tanto a mujeres como a los mismos hombres.

Candidatos y propuestas

Precisamente por la importancia de este tema, La República realizó cuatro preguntas a diversos candidatos que aspiran llegar a la presidencia. Si bien la mayoría sí respondió las consultas, algunos no pudieron hacerlo de manera completa por tiempo, y otros cuatro sencillamente no lo hicieron en absoluto hasta el cierre.

Entre sus respuestas se puede observar que hay propuestas y opiniones variadas, pues en algunos casos, como cuando se trata de impulsar una agenda de género, la mayoría dio una respuesta afirmativa firme. Una situación similar ocurrió cuando se les consultó sobre tener un gabinete paritario en caso ganen las elecciones.

Por otro lado, varios señalaron que más que agravar las penas por juicios de alimentos, se deberían aplicar otras medidas adicionales que funcionen.

Julio Guzmán, candidato del Partido Morado

¿Impulsará una agenda de género?

Pero por supuesto. El Partido Morado se compromete con la agenda de enfoque de género. Vamos a impulsarla porque esa es la forma en que las naciones salen adelante y las familias tienen libertad.

¿Agravará las penas de los juicios por alimentos?

Sí se puede hacer, y eso es a través de la bancada. Toda persona, hombre o mujer tiene responsabilidades como padre o madre. Las penalidades tienen que estar claras.

¿Implementará medidas más efectivas para proteger a las mujeres que están bajo amenaza de violencia?

Se pueden hacer varias cosas, pero te puedo mencionar una: las comisarías. Cuando las mujeres violentadas van allá, el primer enemigo que encuentran es el policía, porque no tiene la cultura del enfoque de género y lo que suele pasar, en muchos casos, es que le dicen: ’'¿Qué habrás hecho?’' o ’'vuelve a tu casa’'. Es decir, tenemos un Estado que no está preparado para ayudar a las mujeres en riesgo. ¿Qué vamos a hacer? Capacitación a los policías. Susel Paredes se encargará. En esos centros de apoyo a la mujer, muchos son mesas de parte, simplemente trasladan el pedido, y eso no debería ser así, deberían hacerles seguimiento a los casos.

De ganar las elecciones, ¿tendría un gabinete paritario?

No lo sabemos. Somos un partido en el que el trato a las mujeres y hombres es equitativo, y en su momento se verá quiénes van a conformar el gabinete. Lo que sí está clarísimo es que la contribución de la mujer en la toma de decisiones es fundamental. Tiene muchísimo que dar al país, si es que tuviera una posición de toma de decisiones.

Queremos extender el enfoque de género, que dice que los hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Vamos a garantizar eso. (Declaraciones complementarias sobre el cuestionario de La República).

Ollanta Humala, candidato del Partido Nacionalista Peruano

¿Impulsará una agenda de género?

La mujer aún es discriminada por su condición de género, existiendo brechas salariales y laborales, así como una vieja cultura de machismo y violencia contra la mujer. Existe una mala práctica de mirar la maternidad como un problema, y, además, vinculado directamente a la mujer. Comparativamente en el Perú, la pobreza tiene rostro de mujer. La violencia y el feminicidio contra la mujer son la otra pandemia en el país, que requiere ser enfrentada firmemente. (Plan De Gobierno/Voto Informado Jurado Nacional De Elecciones).

¿Implementará medidas más efectivas para proteger a las mujeres que están bajo amenaza de violencia?

Fortaleceremos el trabajo del Ministerio de la Mujer, en la tarea de combatir la discriminación contra la mujer y poblaciones vulnerables.

Estableceremos el mapa de violencia contra la mujer y dotaremos de recursos en las zonas para la prevención y atención de las víctimas de la violencia. Declararemos de máxima prioridad del Estado la prevención e interdicción de la violencia contra la mujer. Asignaremos más recursos y personal al Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar. También asignaremos más recursos y personal al programa ’'Yachay’' para la protección de las adolescentes en situación de vulnerabilidad. Habrá la Oficina de Represión de la Discriminación contra la Mujer y el Género. Promoveremos la asociatividad y los colectivos de mujeres para crear conciencia contra el machismo y la violencia de género, para denunciar cualquier acto de esta naturaleza. Estableceremos una red de casas de refugio o albergues temporales para niñas y adolescentes vulnerables en todo el país. (Plan De Gobierno/Voto Informado Jurado Nacional De Elecciones).

Rafael Santos, candidato de Perú Patria Segura

¿Impulsará una agenda de género?

De hombre y de mujer, básicamente. Que haya igualdad, ante todos, o sea que haya una igualdad entre todos los seres humanos. Acá en el Perú, no podemos destinar que una persona va a ser más o menos porque es hombre, mujer o LGTB. Tenemos que empezar a abrir esas brechas que hay. Tenemos que empezar a trabajar con amplitud y de la mano con las diferentes opciones que existen.

¿Agravará las penas de los juicios por alimentos?

Sí, por supuesto que sí. No solamente agravaría las penas de juicio por alimentos, sino que los haría trabajar a los señores. ’'¿Usted no quiere pagar alimentos? Perfecto, señor’'. Haría unidades productivas y, en esas unidades, de carpintería, de metalmecánica, en las diferentes regiones donde haya centros de investigación, de capacitación y de producción, los haría trabajar. Y de esa plata que generen, podérselas dar a sus hijos, porque estos sinvergüenzas se dedican a tener hijos por todos lados, y encima no los reconocen.

¿Implementará medidas más efectivas para proteger a las mujeres que están bajo amenaza de violencia?

Claro que sí. Yo soy padre, esposo e hijo también, y muchas veces la violencia a las mujeres no solamente se da por los esposos, sino también se da por los hijos. Y el Estado, a través de sus áreas sociales, tiene que estar ahí presente. Justamente entra lo de la digitalización del Estado, donde las mujeres de manera anónima se van a poder contactar directamente con el área encargada que las va a asesorar y las va a ayudar.

De ganar las elecciones, ¿tendría un gabinete paritario?

Mira, yo no quisiera limitarlo, porque ahorita en mi cabeza tengo más mujeres que hombres, pero confío más en las mujeres que en los hombres. Lo que sí te puedo decir es que va a ser un gabinete (...) de consenso, en donde los mejores peruanos van a dirigir cada uno de los ministerios.

George Forsyth, candidato de Victoria Nacional

¿Impulsará una agenda de género?

Por supuesto. En La Victoria, la gerenta municipal era una mujer joven. Debemos luchar para erradicar la cultura de la violencia. Debemos fortalecer los centros contra la violencia hacia la mujer. Y promover la participación de mujeres policías en altos cargos de la institución. Y capacitar a las mujeres, darles oportunidades en emprendimientos porque muchas veces las mujeres tienen que aguantar la violencia por los hijos, porque no tienen la independencia económica.

¿Implementará medidas más efectivas para proteger a las mujeres que están bajo amenaza de violencia?

En nuestro gobierno, la lucha contra la violencia a la mujer será un eje prioritario (...). Introduciremos las más severas sanciones para casos de violación y transgresión de las libertades sexuales de niños, niñas, adolescentes y mujeres. (Las sanciones estarán ancladas) en las reformas constitucionales que promoveremos desde el Gobierno. Equiparemos todas las comisarías del país con grupos de profesionales especializados para tratar adecuadamente las denuncias de violencia física y sexual. Ampliaremos la cobertura de los Centros de Emergencia Mujer a lo largo del territorio nacional, incrementando el número de locales que operan 7x24 en todas las regiones (actualmente solo hay 5). (...) El 63% de la población LGTBI ha sufrido violencia y discriminación en el Perú. (...) Trabajaremos en una propuesta normativa para legalizar la unión civil entre dos personas del mismo sexo. Emprenderemos una estrategia nacional de desarrollo e inclusión social articulada con los sectores, evaluando la eficiencia y eficacia de los programas sociales actuales, proponiendo su optimización o extinción, según su efectividad y eficiencia. (Plan De Gobierno/Voto Informado Jurado Nacional De Elecciones).

Alberto Beingolea, candidato del PPC

¿Impulsará una agenda de género?

¿Qué entendemos por agenda de género? Si es igualdad entre hombres y mujeres, por supuesto que sí.

El enfoque de género pone en evidencia desigualdades sociales y relaciones asimétricas de poder de varones y mujeres, las cuales han determinado históricamente la subordinación de las mujeres, la violencia contra ellas y ha limitado sus posibilidades de realización y autonomía. Señala que los roles, atributos, comportamientos y posiciones jerárquicas no son naturales, sino construidos social y culturalmente. Recusa la división sexual del trabajo, entre el ámbito productivo, asignado a los hombres, y reproductivo a las mujeres, que crea desventajas para ellas e impiden su plena realización y participación en el bienestar (...) en los espacios públicos y domésticos. Plantea desterrar cualquier relación jerárquica basada en las diferencias sexuales y asegurar el ejercicio pleno de derechos para hombres y mujeres.

El enfoque de integralidad reconoce que la violencia de género es multicausal (...). Lo que hace necesario establecer intervenciones en los distintos niveles en los que las personas se desenvuelven (...) (Plan De Gobierno/Voto Informado Jurado Nacional De Elecciones).

¿Agravará las penas de los juicios por alimentos?

¿Más? Cuando fui congresista, una de las leyes de la que más satisfecho me encuentro es haber aligerado todos los juicios de alimentos. ¿Aquel que no paga alimentos debe ir preso? ¿Y preso cómo pagas alimentos? Hay que buscar otro tipo de sanción que asegure la renta para el alimentista.

De ganar las elecciones, ¿tendría un gabinete paritario?

Tendría uno con la gente más capaz. Pero si tengo dos opciones, seguramente elegiré a la mujer. Aunque hay que elegir a las mejores.

Yonhy Lescano, candidato de Acción Popular

¿Impulsará una agenda de género?

La mujer necesita empoderarse, ser absolutamente independiente y estar bien protegida junto con sus hijos. Hay política de Estado, por ejemplo, de emprendimientos en las mujeres. Ellas deben contar con sus propios ingresos para no depender de un marido abusivo. Así pueden criar bien a sus hijos y poner condiciones al marido. A las mujeres con independencia económica las podemos proteger mucho más en un país donde todavía hay muchísimo machismo. En otros países a la mujer le pagan por su trabajo en la casa, porque es un trabajo cuidar a los hijos y administrar la economía familiar, lo cual está desconocido en el Perú.

¿Agravará las penas de los juicios por alimentos?

Lo que se tiene que hacer es detener al marido. Y más que penas solo de cárcel, ver mecanismos como embargar bienes o intervenir ingresos. Agravando solo las penas, al marido lo meten a la cárcel y bajo ese pretexto no paga la pensión. Habría que ver otras soluciones más allá del agravamiento de las penas para llegar a los ingresos de la persona que no está pagando la pensión, y así proteger los derechos de la mujer e hijos.

¿Implementará medidas más efectivas para proteger a las mujeres que están bajo amenaza de violencia?

Claro. Establecer aplicativos en sus celulares, como hay en algunas instituciones u órganos que ven especialmente el tema de la mujer, poner más casas refugio donde pueda ir la mujer a cobijarse frente a las agresiones de las parejas que pueden llegar a la muerte. Hay que dar mayor ayuda a las mujeres, para que tengan más acceso al Estado y al municipio, donde pueden refugiarse

De ganar las elecciones, ¿tendría un gabinete paritario?

Sí. Yo quisiera que la mitad de las ministras sean mujeres y estén en carteras claves porque las mujeres son más trabajadoras, están más comprometidas.

Verónika Mendoza, candidata de Juntos por el Perú

¿Impulsará una agenda de género?

Totalmente. Impulsaremos, además, una agenda de cuidados para reconocer y acompañar todo el trabajo que cargan sobre sus hombros, principalmente las mujeres, y lo haremos promoviendo la constitución de cunas y guarderías, centros de protección al adulto mayor y personas con discapacidad. (...) Asimismo, promoveremos que, en el cálculo de la pensión de las mujeres, se contabilicen los años dedicados a la crianza de los hijos, porque hoy el 70% de las mujeres mayores de 60 años no tienen acceso a ninguna pensión, precisamente porque han dedicado su vida al trabajo de cuidado, que no ha sido reconocido ni remunerado

¿Agravará las penas de los juicios por alimentos?

Sí, pero también reformaremos el sistema de justicia para acercarlo a la ciudadanía para que, en este tipo de casos de violencia familiar, de juicios por alimentos, el sistema de justicia pueda estar más cerca de las mujeres. Además, capacitaremos con enfoque de género a jueces y fiscales para que puedan atender oportunamente estos casos y fallar con justicia de género.

¿Implementará medidas más efectivas para proteger a las mujeres que están bajo amenaza de violencia?

Claro que sí. Se capacitará a la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial para que actúen oportunamente y no esperemos a que la mujer ya haya sido objeto de la violencia más cruel o incluso de su asesinato. Es fundamental también incrementar el número de casas refugio para que las mujeres víctimas de violencia no sean obligadas a continuar bajo el mismo techo de su agresor y puedan encontrar un refugio.

De ganar las elecciones, ¿tendría un gabinete paritario?

Por supuesto que sí. Ese es nuestro compromiso: impulsar la paridad en todos los niveles y sectores del Estado.

César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso

¿Impulsará una agenda de género?

En nuestro gobierno, las protagonistas serán las mujeres. Habrá mayor participación de mujeres y tendrán un rol protagónico.

¿Agravará las penas de los juicios por alimentos?

Vamos a defender a los niños y a la familia. No podemos permitir la irresponsabilidad de un padre que abandona a su hijo. Debemos tener buenos padres, y eso significa atender a sus hijos. Puede haber problemas entre las parejas, pero no permitiremos que abandonen a sus hijos.

¿Implementará medidas más efectivas para proteger a las mujeres que están bajo amenaza de violencia?

Todo mi respaldo en cuanto se refiere a cuidar a todas las mujeres del Perú. Con la presentación de un ’'certificado con código QR’' se hará la denuncia policial, se abrirá proceso judicial, la consulta al forense (...); siendo un documento útil para cualquier procedimiento legal, policial o burocrático. La mayoría de los delitos por violación, violencia familiar y contra el honor sexual no se denuncian por vergüenza.

El nuevo Midis se articulará con el Ministerio del Interior para fortalecer el servicio de atención a la violencia contra la mujer, para que las mujeres no solo sean bien recibidas por la policía en las comisarías cuando denuncien acoso o violencia de género, sino que, además, tengan asistencia psicológica y, de ser necesario, económica. (Plan De Gobierno/Voto Informado Jurado Nacional De Elecciones).

De ganar las elecciones, ¿tendría un gabinete paritario?

Será como la Universidad César Vallejo. El 70% de mis altos directivos son mujeres. Y el éxito que he tenido como empresario, y de tener la universidad más grande de Latinoamérica (...), todo eso viene de que mi soporte han sido las mujeres. Yo sé que las mujeres tienen la fuerza y el impulso. La fuerza de la mujer peruana hará que César Acuña tenga un buen gobierno.

Marco Arana, candidato del Frente Amplio

¿Impulsará una agenda de género?

Ya existe una agenda de género y hay que profundizarla (...) Hay toda una cultura y una mentalidad que todavía justifica la desigualdad e incluso la violencia contra las mujeres, y en eso hay que profundizar la agenda de género. Mucho se habla, y lo hemos respaldado en el Frente Amplio, de la necesidad de paridad y alternancia, pero tiene una deficiencia: ¿empodera a las mujeres menos fortalecidas? No es lo mismo paridad y alternancia para mujeres de clase media que para mujeres pobres o indígenas.

¿Agravará las penas de los juicios por alimentos?

Nosotros creemos que es mucho más importante mejorar el sistema judicial y fiscal, para hacerlo mucho más expeditivo en las sanciones. Si en este momento tenemos una pena que impide ser candidatos y acceder a representación política por no pagar pensiones, las penas que tenemos son adecuadas, pero tenemos que ir mucho más allá en el tema de la agenda de género, como el tema de la lucha contra la violencia a la mujer, y la mayor prolijidad de las fiscalías y el Poder Judicial para sancionar a quienes no quieren asumir la responsabilidad que les toca al ser padres.

¿Implementará medidas más efectivas para proteger a las mujeres que están bajo amenaza de violencia?

Sin duda. La violencia contra la mujer tiene niveles inaceptables. En Perú, llevan a la mujer violentada y a sus hijos a una casa de refugio, y el agresor resulta casi premiado y la mujer doblemente sancionada. Hay que cambiar tanto la cultura como la norma para erradicar la violencia. Impunidad cero para el agresor.

De ganar las elecciones, ¿tendría un gabinete paritario?

No está previsto por la ley, pero está acorde con lo que propugnamos sobre igualdad de género. En un país como el nuestro, lo justo sería que conformemos gabinetes paritarios y alternos.

Pedro Castillo, candidato de Perú Libre

¿Impulsará una agenda de género?

Los derechos constitucionales no tienen que ser discriminados. Yo creo que hay un Ministerio de la Mujer que se tiene que fortalecer, pero hay ministerios que en todo caso no se han podido socializar. Alguien me preguntó por el ministerio del varón, eso hay que aclararlo. Los derechos no pueden discriminar. Hay que repotenciar.

¿Agravará las penas de los juicios por alimentos?

Creo que hay que fortalecer esto. Creemos que pasa por un tema de moralidad del mismo ciudadano. Se han dado estos casos porque no se ha dado el valor importante a la educación.

¿Implementará medidas más efectivas para proteger a las mujeres que están bajo amenaza de violencia?

El problema de violencia, de la delincuencia, los problemas sociales, la drogadicción y la prostitución son nuestra prioridad.

De ganar las elecciones, ¿tendría un gabinete paritario?

Por supuesto. Pero más pasa por la capacidad de las personas. Este gabinete no va a ser impuesto por el Gobierno, sino más bien que sean los sectores los que tienen que elegirlo, de acuerdo a su característica y de acuerdo al rol o papel que ejerce cada ministro.

El machismo no es más que una secuela de la sociedad mundial, de causal multifactorial, registrada desde épocas remotas, pues la mujer es el primer ser esclavizado en el devenir de la humanidad, se agudiza con la colonización y se refuerza tras la implementación de instituciones laicas y religiosas que consolidan el patrón. La familia es el Estado en miniatura, no se puede exigir cambio en la familia si no se cambia el Estado. Como elemento de transformación social, se debe iniciar un proceso de despatriarcalización; es decir, desterrando el machismo sin que esto signifique instalar su extremo contrario, el feminismo. (Plan De Gobierno/Voto Informado JNE. Extractos del Capítulo XVI. La mujer socialista).

Ciro Gálvez, candidato de Renacimiento Unido Nacional

¿Impulsará una agenda de género?

Yo creo que la población LGTB tiene su propio programa. Muy bien, si ellos lo impulsan, estamos en un país democrático.

¿Agravará las penas de los juicios por alimentos?

Sí, claro. Tiene que hacerse más drástico este tipo de penas.

¿Implementará medidas más efectivas para proteger a las mujeres que están bajo amenaza de violencia?

Sí, claro. Se necesita un control mucho más cercano y directo para las mujeres que están en peligro de ser agredidas. Cuando RUNA asuma el poder, las mujeres van a estar totalmente aseguradas en su seguridad física, jurídica y en sus derechos laborales, que ganen igual que los varones.

En el partido RUNA consideramos que debe legalizarse el aborto, pero solo para casos de víctimas de violación (...). Impedir el aborto en esos casos es volver a victimizar a la mujer que ha sido abusada sexualmente, y obligarla a cuidar un bebé que no quiso tener y que le recordará cada día los traumas de la violación sufrida. Pero, además, el niño o niña que nace en tal situación no tiene garantizado que crecerá en un hogar donde se le quiera, sino que crecerá sintiendo culpa y rechazo. El Estado no puede seguir cerrando los ojos ante esa realidad y mantenerse como cómplice de esa situación. Obviamente, el aborto en caso de violación debe ser completamente opcional (no inducido) y con límites. Considero que debería haber un límite máximo de tiempo, por ejemplo, de hasta dos meses de producida la violación. Incluso, para no tener que llegar a ese momento, cuando exista una denuncia por violación, luego de que la víctima pase por el examen de un médico legista, este debería orientarle sobre su derecho. (Columna de Ciro Gálvez en RPP del 3 de marzo).

De ganar las elecciones, ¿tendría un gabinete paritario?

Claro que sí, eso ya está establecido en la ley. Ir en contrario sería nadar contra la corriente.

Andrés Alcántara, candidato de Democracia Directa

¿Impulsará una agenda de género?

La mujer viene participando en diferentes actividades y ha recuperado bastante espacio, pero nosotros vamos a dar prioridad también para que (se cumplan) las leyes planteadas de igualdad de género (que existen), y avanzar hacia la capacitación, que es fundamental. Y uno de los aspectos que vamos a propiciar es que a igual trabajo, igual remuneración, porque en estos momentos se le respeta a la mujer, pero cuando va a trabajar como gerente de una empresa, gana menos que un hombre, (mientras) hace lo mismo.

¿Agravará las penas de los juicios por alimentos?

Las penas ya están. Hay cárcel para la gente que deja de pagar. Pero en el Perú no se difunde este tipo de cosas, en este caso sobre las obligaciones. Más que estar elevando penas, necesitamos orientar a la gente para que no cometa ese tipo de cosas. No se puede meter a todos los que no pagan a prisión, nos faltarían cárceles.

¿Implementará medidas más efectivas para proteger a las mujeres que están bajo amenaza de violencia?

Eso es un tema de la sociedad misma. Elevar penas es un elemento disuasivo y siempre se ha visto por ese lado, pero no solo debemos quedarnos allí, sino ir a la causa: ¿por qué se dan este tipo de cosas? Porque el Estado ha abandonado a la sociedad y cada uno se forma como puede. Necesitamos replantear una política de Estado y ver qué clase de sujeto queremos formar.

De ganar las elecciones, ¿tendría un gabinete paritario?

El tema no es tanto de la forma, sino que todos tenemos que poner el hombro. Lo que más me interesa es que estén representados todos los sectores. Más que las personas, que sea hombre o mujer, para nosotros lo más importante es que los sectores estén representados en el gabinete y que podamos resolver los problemas. Y más adelante se verá el tema paritario.

Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular

¿Impulsará una agenda de género?

He dicho que me parece una violación a los derechos de un niño esa agenda. Esa agenda tiene una práctica que la misma Flor Pablo (exministra de Educación y hoy candidata) tuvo que decir ’'yo he retirado, he denunciado y he excluido a la gente que ha metido este material pornográfico a las guías educativas de enfoque de género en los colegios. Yo los he expulsado’'. Por favor, revisa La República. Allí está la noticia de cómo Flor Pablo denuncia el tema. Dice: ’'He retirado el año 2019 las guías. Hay un link pornográfico con el que yo, como Flor Pablo, no estoy de acuerdo’'. Ella misma lo ha dicho y tengo todas sus declaraciones. Y también en La Libertad salió una declaración importante de la UGEL de allá diciendo que no iban a propagar esta ideología

¿Agravará las penas de los juicios por alimentos?

Claro que sí, ese es un crimen: que un papá no alimente a su hijo.

¿Implementará medidas más efectivas para proteger a las mujeres que están bajo amenaza de violencia?

El sistema de información temprana. Ahí los voluntarios jóvenes tienen que ayudarnos. A veces, cuando va la mujer que ha sido violentada a una comisaría, le dicen: ‘Ya, tú regresa nomás por tu segunda dosis’’. Le pones la mano a una mujer, un cachetadón, e inmediatamente se activa una red de jóvenes que tiene que estar monitoreando lo que es violencia familiar, y los mejores aliados son los jóvenes. Un joven que descubre que a una mujer le están pegando informa inmediatamente.

De ganar las elecciones, ¿tendría un gabinete paritario?

Mira, no creo en eso. Yo creo que si hay más mujeres capaces que hombres, (el gabinete) será de muchas mujeres. Me voy a la meritocracia, no tiene nada que ver con el sexo. (...) Si hay una transgénero que es una excelente ministra de Economía, también la invito.

Silencios

La República envió el cuestionario a todos los candidatos, pero al cierre ellos no respondieron:

Keiko Fujimori, Fuerza Popular

Hernando de Soto, Avanza País

Daniel Urresti, Podemos Perú

Daniel Salaverry, Somos Perú

