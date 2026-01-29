HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 29 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, 28 de enero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, 28 de enero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 29 de enero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,335 la compra y S/3,355 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 29 de enero?

BBVA

  • Compra: S/3.266
  • Venta: S/3.420

Scotiabank

  • Compra: S/3.300
  • Venta: S/3.380

Banco de la Nación

  • Compra: S/3.290
  • Venta: S/3.400
Notas relacionadas
Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 28 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 28 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, martes 27 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, martes 27 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar hoy, domingo 25 de enero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Precio del dólar hoy, domingo 25 de enero de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

LEER MÁS
Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

LEER MÁS
SUNAT revela que el concierto de Bad Bunny en Lima habría recaudado más de 2 millones de soles

SUNAT revela que el concierto de Bad Bunny en Lima habría recaudado más de 2 millones de soles

LEER MÁS
Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

Indecopi multa con más de S/5 millones a Luz del Sur por brindar información incorrecta en proceso de concentración empresarial

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gobierno oficializa bono irrisorio de S/100 para trabajadores del sector público

Gobierno oficializa bono irrisorio de S/100 para trabajadores del sector público

LEER MÁS
Beca 18: Minedu anuncia que habrá "poco más de 10.000 becas", pese a promesa del Gobierno de otorgar 20.000

Beca 18: Minedu anuncia que habrá "poco más de 10.000 becas", pese a promesa del Gobierno de otorgar 20.000

LEER MÁS
Indecopi rematará inmuebles desde S/7.362 este 30 de enero en Miraflores, Surco y más distritos de Lima: ¿cómo participar?

Indecopi rematará inmuebles desde S/7.362 este 30 de enero en Miraflores, Surco y más distritos de Lima: ¿cómo participar?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arquero del Benfica se volvió héroe ante Real Madrid: marcó gol de último minuto y metió a su equipo en playoffs de Champions League

Los temas que responderá José Jerí ante el fiscal de la Nación por las reuniones con Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong

Jessyca Zegarra, nuera de Eva Ayllón, le gana proceso legal a Natalia Málaga tras haber rayado dos veces su auto: "Pagará S/5.000"

Economía

Indecopi rematará inmuebles desde S/7.362 este 30 de enero en Miraflores, Surco y más distritos de Lima: ¿cómo participar?

Gobierno oficializa bono irrisorio de S/100 para trabajadores del sector público

Indecopi multa con más de S/2 millones a Transportes Flores Hnos. tras accidente en la Panamericana Sur por poner en riesgo a 24 pasajeros

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Los temas que responderá José Jerí ante el fiscal de la Nación por las reuniones con Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong

Marcha 28 de enero EN VIVO: ciudadanos de Ayacucho, Generación Z y colectivos exigen justicia

Nombre oficial del 2026: "Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025