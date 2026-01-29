Precio del dólar en Perú HOY, jueves 29 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
Precio del dólar hoy, 28 de enero, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 29 de enero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,335 la compra y S/3,355 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 29 de enero?
BBVA
- Compra: S/3.266
- Venta: S/3.420
Scotiabank
- Compra: S/3.300
- Venta: S/3.380
Banco de la Nación
- Compra: S/3.290
- Venta: S/3.400