Precio del dólar

Precio del dólar en Perú HOY, martes 27 de enero: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.


Precio del dólar en Perú, martes 26 de enero.
Precio del dólar en Perú, martes 26 de enero. | Foto: Composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 27 de enero, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,470 la compra y S/3,500 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 27 de enero?

 BCP

  • Compra: S/3,378
  • Venta: S/3.4100

BBVA

  • Compra: S/3,300
  • Venta: S/3,410

Banco de la Nación

  • Compra:S/3,300
  • Venta: S/3,4100

AGENCIAS CALIFICADORAS Y PERÚ: ¿CRECIMIENTO ECONÓMICO ES REALMENTE SEGURO EN 2026? | #ECONOW
Lo Más Reciente

