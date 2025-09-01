HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Economía

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 1 de septiembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Evolución del tipo de cambio del dólar hoy, lunes 1 de septiembre, según BCRP. Mantente informado sobre las últimas noticias financieras y tendencias del mercado cambiario peruano.

Precio del dólar en Perú HOY, lunes 1 de septiembre.
Precio del dólar en Perú HOY, lunes 1 de septiembre. | Foto: Composición LR

¿Cuál es el precio del dólar HOY, 1 de septiembre, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,520 la compra y S/3,545 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 1 de septiembre?

BCP

  • Compra: S/3,523
  • Venta: S/3,540

BBVA

  • Compra: S/3,432
  • Venta: S/3,611

Interbank

  • Compra: S/3,490
  • Venta: S/3,585

Scotiabank

  • Compra: S/3,508
  • Venta: S/3,548

Proyección del dólar en Perú durante el 2025

El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) realiza de manera mensual la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la cual recaba las proyecciones de inflación, crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), tipo de cambio y tasa de interés. Estos resultados son clave para entender las perspectivas del mercado y se publican en el Resumen Informativo de la Nota Semanal del BCRP.EN VIVO: Precio del dólar hoy, domingo 31 de agosto 2025, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

En cuanto a las proyecciones específicas, se espera que el tipo de cambio cierre el año 2025 en S/3,75 por dólar, y que en 2026 se mantenga dentro de un rango entre S/3,75 y S/3,78 por dólar. Para 2027, se anticipa una ligera variabilidad, con una estimación de tipo de cambio entre S/3,75 y S/3,80 por dólar. Por otro lado, las expectativas para los próximos 12 meses también muestran una ligera corrección a la baja, ya que el promedio de analistas y del sistema financiero ajustó su previsión de S/3,76 por dólar en febrero a S/3,75 en marzo.

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

Promedio del tipo de cambio en 2024, según BCRP. Foto: composición de Jazmín Ceras/La República

Notas relacionadas
Precio del dólar en Perú HOY, viernes 29 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 29 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, jueves 28 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 28 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 27 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 27 de agosto: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

LEER MÁS
Reintegro 4 del Fonavi 2025: estos son los beneficiarios que si podrán cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación

Reintegro 4 del Fonavi 2025: estos son los beneficiarios que si podrán cobrar la devolución de aportes en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

Banco de la Nación fija nuevo cronograma de pagos en septiembre 2025: ¿en qué fechas cobran los trabajadores públicos y pensionistas del Perú?

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fin al boom de los depósitos a plazo: Peruanos prefieren el ahorro inmediato

Fin al boom de los depósitos a plazo: Peruanos prefieren el ahorro inmediato

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: marcharán este domingo para exigir al Congreso que apruebe nueva liberación de fondos

Retiro AFP 2025: marcharán este domingo para exigir al Congreso que apruebe nueva liberación de fondos

LEER MÁS
Fonavi 2025: consulta solo con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación

Fonavi 2025: consulta solo con DNI si eres beneficiario de alguna lista o reintegro para cobrar la devolución de aportes, vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes y cobrar en el Banco de la Nación

Fonavi 2025: consulta con DNI si eres beneficiario de la devolución de aportes y cobrar en el Banco de la Nación

LEER MÁS
Perú dejará de recaudar más de S/26.000 millones en 2026 por beneficios tributarios

Perú dejará de recaudar más de S/26.000 millones en 2026 por beneficios tributarios

LEER MÁS
Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

Banco de la Nación ofrecerá nuevos créditos hipotecarios para comprar terrenos en Perú: ¿quiénes accederán a este beneficio financiero?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Huaral: menor de 14 años muere en centro de entretenimiento 'Atlantic Park' en Mega Plaza

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Economía

Indecopi multa con más de S/5.000 a H&M por intervenir a cliente tras activarse el sensor de seguridad: vulneró privacidad de denunciante

Inseguridad ciudadana le cuesta al Perú casi S/20.000 millones este 2025, estima el MEF

Presupuesto 2026: gobierno incluye bono de S/100 y aumento para trabajadores del sector público

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rafael López Aliaga usa la Municipalidad de Lima como una vitrina de odio, ataques y amenazas

Guillermo Bermejo: “Boluarte es una traidora y no me asombra, lo único que le interesaba era ser ministra”.

Yonhy Lescano retrocede y anuncia pre candidatura presidencial con Cooperación Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota