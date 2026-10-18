Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS EN VIVO: RECORRIDO DEL DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Economía

Gobierno destina S/12,4 millones a Defensa para pagar impuestos de sus contrataciones

La medida se financiará con la Reserva de Contingencia del MEF, que tiene un tope de S/ 61 millones para este mecanismo durante 2026. Los recursos se repartirán entre el Ejército y la Marina de Guerra y estarán sujetos a un uso exclusivo para las obligaciones tributarias autorizadas.

El Ministerio de Defensa recibirá S/ 12.4 millones del presupuesto público para cubrir impuestos vinculados a sus contrataciones.
El Ministerio de Defensa recibirá S/ 12.4 millones del presupuesto público para cubrir impuestos vinculados a sus contrataciones.Andina
Por
google iconLa República en Google

El Ministerio de Defensa recibirá S/12 millones 478.659 del presupuesto público para cubrir impuestos vinculados a sus contrataciones. De ese monto, S/7,1 millones corresponden al IGV y S/5,4 millones al Impuesto a la Renta que la entidad debe retener por pagos a personas o empresas extranjeras.

La transferencia fue autorizada por el Gobierno mediante el Decreto Supremo N.° 220-2026-EF y se financiará con recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, el dinero no será entregado como fondos de libre disposición: se utilizarán documentos cancelatorios del Tesoro Público para pagar las obligaciones tributarias señaladas en la norma.

Video destacado

¿PAPA LEÓN YA NO VENDRÁ A PERÚ? FT. ELMER HUERTA + KEIKO MODO BUKELE | LA VERDAD A FONDO CON SALINAS

Puedes ver

El Niño 2027: restaurantes enfrentarían mayores costos por alza del pescado, limón y papa

lr.pe

¿Qué impuestos pagará Defensa con los S/ 12,4 millones?

La mayor parte de los recursos, S/7 millones 101.523, servirá para cubrir el IGV que el Ministerio de Defensa paga por compras locales de bienes y servicios relacionadas con las contrataciones comprendidas en la Ley N.° 29266.

Los S/5 millones 377.136 restantes se destinarán al Impuesto a la Renta que corresponde retener cuando el ministerio paga o reconoce rentas a sujetos no domiciliados en el Perú. En este caso, la entidad actúa como agente de retención, es decir, debe descontar el impuesto correspondiente y entregarlo al fisco.

La distribución también alcanza a las Fuerzas Armadas. El Ejército Peruano recibirá S/ 6,9 millones, mientras que la Marina de Guerra contará con S/ 5,6 millones. Para esta última se han previsto S/ 678.979 destinados a la adquisición de activos no financieros; el resto se asignará a bienes y servicios.

Puedes ver

Bono Techo Propio 2026: jóvenes de 20 a 28 años recibirían bono extra de S/10.300 para comprar su primera vivienda

lr.pe

Recursos salen de la Reserva de Contingencia del MEF

La operación se financiará con la Reserva de Contingencia, una partida del presupuesto público que permite atender gastos que no pueden preverse con precisión al momento de elaborar los presupuestos de las entidades estatales.

Para 2026, la Ley de Presupuesto autorizó financiar con esta reserva la emisión de documentos cancelatorios para el Ministerio de Defensa hasta por S/61 millones.

El mecanismo tiene un antecedente legal: la Ley N.° 29266 permite utilizar estos documentos para atender el IGV y el Impuesto a la Renta derivados de determinadas contrataciones de Defensa. Según el decreto, el MEF verificó que el monto solicitado se encuentra dentro de los límites establecidos por esa legislación.

Puedes ver

Inseguridad golpea a las mypes: 99% de bodegueros sufrió extorsiones y gasta hasta S/7.000 al mes en seguridad, ¿qué advierten los gremios?

lr.pe

El decreto dispone que el Ministerio de Defensa apruebe la distribución presupuestaria de los recursos y que el MEF, mediante la Dirección General del Tesoro Público, emita los documentos necesarios para cancelar las obligaciones tributarias. Estos documentos no son negociables y tienen una vigencia de cuatro años desde su emisión.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del domingo 18 de octubre de 2026

Por Carlin | 18 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 17 de octubre de 2026

Por Carlin | 17 de Octubre 2026

Carlincatura del viernes 16 de octubre de 2026

Por Carlin | 16 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sporting Cristal se mantiene como líder del Torneo Clausura: venció 4-2 a Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo por la Liga 1 2026

¿Dónde se encuentra la imagen del Señor de los Milagros este domingo 18 de octubre? Sigue EN VIVO el recorrido de la procesión

Billeteras digitales en Perú ganan terreno: concentrarían 50% del valor de los pagos en comercios al 2030

Economía

Billeteras digitales en Perú ganan terreno: concentrarían 50% del valor de los pagos en comercios al 2030

Precio del dólar hoy en Perú, domingo 18 de octubre: consulta el tipo de cambio para compra y venta

El Niño 2027: restaurantes enfrentarían mayores costos por alza del pescado, limón y papa

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Comisión de Constitución del Senado continuará debate de pedido de facultades este lunes 19

Carlos Infante: “La matanza de Uchuraccay es un golpe terrible a la memoria de los periodistas”

Fernando Cerimedo tenía operadores en las elecciones del Perú