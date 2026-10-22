Keiko Fujimori anuncia S/18.000 millones adicionales para 2027: ¿en qué se distribuirán?

La presidenta Keiko Fujimori anunció la distribución de S/18.000 millones para 2027, destacando un enfoque en infraestructura y bonos para familias vulnerables.

La presidenta Keiko Fujimori anunció la distribución de S/18.000 millones para 2027, destacando un enfoque en infraestructura y bonos para familias vulnerables. El Peruano

Durante la conferencia de prensa realizada este jueves en Palacio de Gobierno, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, presentó un paquete de medidas económicas para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, el alza de los combustibles y las altas tasas de interés internacionales.

Por su parte, la presidenta Keiko Fujimori detalló la distribución de los S/18.000 millones adicionales previstos para 2027 y anunció que se modificarán las reglas fiscales para financiar estas intervenciones.

Video destacado ¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“Se van a modificar las reglas fiscales, tenemos las espaldas para poder hacerlo”, afirmó la mandataria al explicar cómo el Ejecutivo prevé financiar las medidas. Fujimori sostuvo que el Perú cuenta con condiciones macroeconómicas que le permiten responder a los riesgos externos y climáticos sin que estos frenen el crecimiento del país.

Keiko Fujimori plantea destinar S/13.000 millones a infraestructura en 2027

De acuerdo con el desglose presentado por la presidenta, S/2.500 millones se destinarán a bonos para las familias más vulnerables, mientras que otros S/2.000 millones se asignarán al mantenimiento de obras públicas. El paquete también contempla S/500 millones para subsidiar los combustibles.

La mayor parte de los recursos, equivalente a S/13.000 millones, se dirigirá a infraestructura. De ese monto, S/6.000 millones se destinarán a infraestructura educativa y S/7.000 millones a culminar obras paralizadas que registren un alto nivel de avance.

“Como ustedes saben, la educación es uno de los pilares de este gobierno. Será uno de nuestros grandes legados”, manifestó al justificar la prioridad otorgada a este sector.

Gobierno prevé entregar bonos por hasta cinco meses a familias vulnerables

Los S/2.500 millones previstos para bonos se destinarán directamente a los hogares vulnerables. Según Fujimori, las transferencias tendrán una duración de entre tres y cinco meses, dependiendo de las necesidades de los beneficiarios.

Por su parte, los S/2.000 millones para mantenimiento de obras públicas buscarán generar empleo en el corto plazo y evitar el deterioro de infraestructura esencial, como colegios, centros de salud, comisarías y carreteras.

“Como dice el ministro, esto va a generar muchísimo empleo, muy rápido”, señaló la presidenta al referirse al impacto esperado de estas intervenciones.

Las medidas forman parte de la estrategia fiscal anticíclica explicada por Cuba, que incluye acciones para sostener el consumo de los hogares, dinamizar la inversión y reducir el impacto de los factores que podrían desacelerar la economía.

Fujimori asegura que El Niño y el alza de combustibles no frenarán el crecimiento

Durante su intervención, la mandataria sostuvo que el fenómeno El Niño, el encarecimiento de los combustibles y las altas tasas de interés internacionales no impedirán que el país continúe creciendo. Estos factores, según explicó, representan riesgos para la economía y podrían afectar tanto a las familias como a las actividades productivas.

“De ninguna manera va a frenar el crecimiento de nuestro país”, afirmó Fujimori. Asimismo, el Ejecutivo plantea que las medidas permitan sostener la actividad económica durante 2027 y evitar que los choques externos y climáticos provoquen una desaceleración.