El gusto está en el gasto, por Mirko Lauer

A juzgar por su mensaje inaugural, este va a ser, mientras pueda, un gobierno orientado hacia el gasto. Alonso Segura, del Consejo Fiscal, lo ha dicho en brevísimo: "La billetera no va a dar". Lo cual es, a su modo, una advertencia a Julio Velarde, del BCRP, el guardián de la estabilidad monetaria en el país.

No nos referimos al gasto enloquecido y corruptivo del Congreso saliente. Pero sí al gasto fiscal inevitable. La lucha contra el Niño y la criminalidad son costosas. Un pequeño aumento en el salario mínimo es indispensable y razonable a la luz de las utilidades que estamos viendo en el sector privado.

Pero la tarea de Elmer Cuba es complicada: el gasto indispensable, el gasto necesario, acelerar el crecimiento del PBI, evitar el ajuste económico. Todo eso desde una caja fiscal saqueada, que no parece estar a la altura de las circunstancias. Sería irónico que el imperio de Fujimori II empiece con un shock.

Cuba es un economista de prestigio, pero cabe preguntarse si todas las ofertas del mensaje inaugural han salido de su oficina. Si Segura está sugiriendo ajustes a la vista, Fujimori está prometiendo grandes obras de infraestructura, casi todas responsabilidad del flamante MTC. Quizás se inicia una era de préstamos.

En esta exitosa cuarta intentona se esperaban de Fujimori algunas medidas dramáticas. Pero eso no siempre significa pisar el acelerador del gasto; también existe la austeridad, que viene siendo olímpicamente ignorada. Vista así, la parte no dicha del discurso puede terminar siendo el regreso de una cierta inflación.

En términos generales, hemos escuchado un discurso bastante convencional, lo cual no es malo en sí mismo. Con una que otra excepción, el gabinete designado es bastante convencional, trufado de ministros de otros gobiernos y unos pocos productos de la patería. Gastar lo que no se tiene, o no se va a tener, a su vez es algo bastante convencional.

Va a ser de sumo interés contrastar las palabras de Fujimori con las de su primer ministro cuando este se presente ante el Congreso a pedir el voto de confianza (ya circula una amenaza de cierre si eso no es concedido). Son pocos días de distancia, pero nunca se sabe. ¿Dirá Velarde algo sobre el nivel implícito de gasto?