Hong Kong transforma el agua de mar en potable en solo 2 horas: una planta desalinizadora que abastecerá a 137.000 hogares

La planta puede captar cerca de 340 millones de litros de agua salada por día y entregar 135 millones de litros de agua dulce. Foto: Gemini IA

La planta puede captar cerca de 340 millones de litros de agua salada por día y entregar 135 millones de litros de agua dulce. Foto: Gemini IA

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Hong Kong puso en marcha la primera fase de la planta desalinizadora de Tseung Kwan O en 2023. Fue la primera vez que esta región administrativa utilizó agua de mar para producir agua potable a gran escala en su sistema público de abastecimiento.

El proyecto se considera un paso importante para mejorar la seguridad hídrica de una de las ciudades más pobladas del mundo, al tiempo que reduce la dependencia de la lluvia, los embalses y las fuentes de suministro tradicionales. La instalación utiliza tecnología de ósmosis inversa para convertir el agua de mar en agua potable que cumple con los estándares de suministro público.

Una planta desalinizadora que reduce la dependencia de la lluvia y los embalses

La infraestructura capta aproximadamente 340 millones de litros de agua de mar al día y produce unos 135 millones de litros de agua potable. Además, está integrada directamente en el sistema público de suministro de Hong Kong.

El proyecto tiene como objetivo diversificar las fuentes de agua y reducir la dependencia de las precipitaciones, los embalses y los suministros tradicionales, cada vez más sometidos a presión por el cambio climático y el aumento de la demanda.

Según la Autoridad del Agua de Hong Kong, la capacidad actual de la planta es de 135.000 m³/día. En la siguiente fase, esta cifra podría duplicarse hasta alcanzar los 270.000 m³/día.

Actualmente, el agua procedente de la fase inicial representa aproximadamente el 5% de la demanda diaria total de agua dulce de la ciudad.

Según las estimaciones de RSK Group, la unidad encargada del diseño y la supervisión del proyecto, la producción actual es suficiente para cubrir las necesidades de aproximadamente 137.000 hogares, lo que equivale a unas 370.000 personas.

Dos horas para producir agua dulce

La tecnología principal de la planta es la ósmosis inversa, un proceso que utiliza una presión extremadamente alta para forzar el paso del agua de mar a través de membranas semipermeables. Estas membranas retienen las sales y las impurezas, mientras que el agua limpia recibe un tratamiento adicional antes de verterse en la red municipal de suministro.

Tras el tratamiento, la salmuera concentrada se separa y se gestiona según estrictos procedimientos técnicos para minimizar el impacto ambiental.

Según Andy Kwok, director general de Binnies Hong Kong, todo el proceso, desde el momento en que se bombea el agua de mar al sistema hasta que se convierte en agua potable, dura tan solo dos horas.

Aumentar la eficiencia energética y reutilizar el agua

Además de la tecnología de tratamiento, el proyecto también fue concebido con criterios de ahorro de energía y optimización de recursos. El sistema de paneles solares instalado ayuda a reducir el consumo de electricidad de la red en aproximadamente 16,2% en los edificios en funcionamiento.

Las soluciones de reciclaje y reutilización dentro de la planta ayudaron a reducir la demanda de agua dulce en aproximadamente 36,6%, mientras que los dispositivos de ahorro disminuyeron el consumo en las áreas funcionales en más de la mitad.

El sistema de recolección de agua de lluvia se utiliza para el riego de jardines, lo que reduce el volumen requerido para esta actividad en aproximadamente 67%.