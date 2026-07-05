Elecciones Regionales y Municipales 2026: ONPE no implementará programa piloto de voto digital
La institución explicó, por medio de una resolución, que una de las razones es "el riesgo de incumplimiento del cronograma electoral, dado que el registro voluntario no podría ejecutarse dentro del plazo legal".
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Elecciones Regionales y Municipales 2026: ONPE no implementará programa piloto de voto digital
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La ONPE informó que no se implementará el programa piloto del voto digital en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 debido a limitaciones que podrían poner en riesgo el calendario electoral.