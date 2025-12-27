Adulta mayor que aparece rechazando las protestas en un video viral no es real: fue generado con IA

LO FALSO:

Adulta mayor rechaza las protestas sociales y afirma que los únicos beneficiarios son los dirigentes.

LO VERDADERO:

Tras analizar el video viral con tres herramientas que detectan si un contenido fue generado mediante inteligencia artificial, se determinó que fue creado con IA.

En redes sociales circula un video en el que una supuesta adulta mayor le reclama a un hombre y expresa su rechazo a las protestas sociales. En el clip se le escucha decir: “¿Qué ganas haciendo paro? Se acaba el paro y sigues pobre como siempre. Quienes ganan son los dirigentes. Entiende ya”.

El video fue difundido en la red social Facebook, donde su publicación con mayor alcance superó los 2.000 “me gusta”, 150 comentarios y 26.000 compartidos.

Video viral fue generado con IA. Fuente: Facebook

El video fue generado con inteligencia artificial

El equipo de Verificador de La República analizó el video con tres herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. En primer lugar, se utilizó la plataforma Hive-Moderation, que ofrece la herramienta AI-Generated Content Detection, una herramienta que examina patrones de manipulación en imágenes y videos mediante algoritmos de reconocimiento facial y análisis de textura. Tras el análisis, el aplicativo concluyo que el material presentaba un 99.8% de probabilidad de haber sido creado con IA.

Hive-Moderation determino que hay una probabilidad del 99.8% de que la imagen fuera generada por IA. Fotocaptura: Hive-Moderation

Por otro lado, se utilizó Sightengine, una plataforma que detecta alteraciones digitales mediante aprendizaje automático y análisis de metadatos. Esta herramienta determinó que la imagen tenía un 97% de probabilidad de haber sido generada por inteligencia artificial.

Sightengine concluyó que hay una probabilidad del 97% de que la imagen fuera generada por IA. Fotocaptura: Sightengine

Asi mismo, se utilizó la herramienta "Is it AI?", diseñada para identificar si una imagen fue generada mediante inteligencia artificial. El análisis arrojó que es altamente probable que el contenido haya sido creado con IA, con un nivel de confianza de 97%.

Conclusión:

En síntesis, el video viral que muestra a una adulta mayor rechazando las protestas sociales fue analizado con tres herramientas especializadas en la detección de contenido generado con inteligencia artificial. Los resultados confirmaron que el material fue creado mediante IA. Por tanto, el video es falso.

