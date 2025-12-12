HOYSuscripcion LR Focus

Minería en Perú: Minem prevé la puesta en marcha de 21 proyectos mineros hasta el 2032

Entre el 2027 y 2029, proyectos de cobre como Tía María, Pampa de Pongo y Zafranal ingresarían a etapa de producción. Además, desde el Minem advierten que nuestro país debe preparase para una demanda internacional de minerales críticos.

Para el viceministro de Minas, el Perú tiene una ventaja determinante frente a la demanda internacional de minerales críticos. Foto: composición LR/IIMP/RumboMinero
Hace algunos días, el ministro de Energía y Minas (Minem), Luis Bravo De La Cruz, anunció que nuestro país podría viabilizar más de US$5.100 millones en inversiones mineras al finalizar el 2025, así como activar nuevos proyectos que generen empleo en el sector. Pero, eso no es todo. Hacia el 2032, entrarían en marcha 21 proyectos mineros.

Dicha información fue confirmada por el viceministro de Minas, Carlos Talavera, quien sostuvo que el Perú ingresaría en el 2026 a una fase decisiva para su competitividad al contar con una cartera de inversiones que superaría los US$63.000 millones. Entre los principales proyectos se encuentran San Gabriel, Reposición San Gabriel, Reposición Colquijirca, Romina, Reposición Raura, ampliación de Huarón y la optimización de Cerro Verde.

PUEDES VER: Petroperú podría vender su edificio: directorio incluye a sede central en lista de activos no estratégicos

Minería en Perú: ¿qué otros proyectos entrarían en marcha?

Entre el 2027 y el 2029 se tiene previsto una segunda etapa que incluye Tía María, la Reposición Ferrobamba de Las Bambas, la Integración Coroccohuayco, Corani, Pampa de Pongo, Zafranal, la ampliación Huancapetí, Los Calatos, Mina Justa Subterránea y la ampliación de Ilo. Por último, se estima que, entre 2030 y 2032, entrarán en operación los proyectos Trapiche, Coimolache Sulfuros, Los Chancas y Michiquillay.

Para el viceministro de Minas, nuestro país posee una ventaja determinante frente a la demanda internacional de minerales críticos que se duplicaría hacia el 2040. "Necesitaremos hasta un 80% más de lo que hoy se consume y tenemos que estar preparados como país para eso. Nosotros somos un eje importante en el desarrollo del mundo. Perú es clave”, agregó.

PUEDES VER: Fonavi lista 22: pagarán a 32.000 fonavistas sin límite de edad desde el jueves 18 de diciembre, los detalles

De igual forma, advirtió que la producción de cobre tan solo creció en 3% en el último año, lo cual debería llamarlos la atención. En contraste, Talavera resaltó que la recaudación ha mostrado un comportamiento sobresaliente gracias a los precios. Desde enero hasta octubre, el sector contribuyó con más de S/19.739 millones.

“La minería metálica aporta casi el 85% de la recaudación que necesita el país. Y tenemos un potencial para crecer dos veces más (...) Hoy día hemos superado a octubre esa cantidad con casi 260 mil empleos, tal vez para diciembre vamos a superar una cantidad significativa”, señaló al comparar esta cifra con los 239.000 trabajadores que estaban registrados en 2024.

Finalmente, destacó que el Perú mantiene un margen enorme para el descubrimiento de nuevos yacimientos e informó que la actividad minera formal ocupa el 1,52% del territorio nacional. De acuerdo con Talavera, el Minem asume el compromiso de agilizar permisos y acelerar la concreción de algunos proyectos.

