Estos son los bienes que no pueden ser embargados en 2025, aunque propietarios tengan deudas, según el Código Civil peruano

Código Civil en Perú señala cuáles son los bienes que no pueden ser embargados. | Foto: Composición LR/IA.

Código Civil en Perú señala cuáles son los bienes que no pueden ser embargados. | Foto: Composición LR/IA.

Las deudas pueden convertirse en un motivo permanente de estrés para quienes atraviesan dificultades económicas, sobre todo cuando existe el riesgo de que se inicien procesos judiciales para exigir el cumplimiento de pagos pendientes. Ante este escenario, resulta esencial conocer qué bienes están protegidos frente a un posible embargo, tal como lo establece el Código Civil peruano.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Contar con esta información no solo brinda tranquilidad, sino que también permite a las personas tomar decisiones informadas y resguardar aquello que resulta indispensable para su vida diaria.

TE RECOMENDAMOS Nueva York cambia de rumbo económico con Zohran Mamdani | #EcoNow Con Eduardo Recoba

Estos bienes no pueden ser embargados en Perú, según el Código Civil

El Código Civil peruano establece que ciertos bienes de un deudor están protegidos de ser embargados, lo que significa que no pueden ser utilizados para saldar deudas. Entre estos bienes o patrimonios se encuentran:

Bienes constituidos en patrimonio familiar: Solo las dos terceras partes pueden ser embargables. Prendas de uso personal: No pueden ser embargadas las prendas de estricto uso personal, así como libros y alimentos básicos. Herramientas y utensilios: Los vehículos, maquinarias y herramientas indispensables para el ejercicio de un oficio no son embargables. Remuneraciones y pensiones: Las remuneraciones y pensiones que excedan las cinco Unidades de Referencia Procesal están protegidas. Pensiones alimentarias: Estas también son consideradas inembargables. Muebles de templos religiosos: No pueden ser objeto de embargo. Sepulcros: La protección se extiende a los sepulcros. Pago de la CTS: Este solo puede ser embargado en caso de alimentos hasta el 50%.

¿Las deudas bancarias prescriben en Perú? Esto señala el Código Civil

El plazo de prescripción de diez años para las deudas bancarias, establecido por el Código Civil, es un aspecto fundamental a tener en cuenta. Al llegar al final de este período, el acreedor pierde la posibilidad de exigir el pago mediante acciones legales. Esta situación brinda protección al deudor, quien no podrá ser demandado en juicio por esa obligación específica.

¿Cuál es la función del Código Civil en Perú?

El Código Civil peruano cumple la función de regular las relaciones jurídicas entre las personas, estableciendo las normas que organizan aspectos esenciales de la vida cotidiana como los contratos, la propiedad, las obligaciones, la familia y las sucesiones.

Su objetivo es brindar un marco legal claro y ordenado que garantice la convivencia social, proteja los derechos de los ciudadanos y promueva la seguridad jurídica en todas las interacciones de carácter privado. En resumen, es la base normativa que guía y resuelve los principales asuntos civiles en el país.