Mientras el oro apunta a US$4.000, el Perú vive su propio capitalismo salvaje: ¿por qué la caída del oro no es el principal problema?

En los mercados internacionales, el oro cerró la semana a la baja. La onza se negoció cerca de los US$3.375, tras retroceder 1,3% el día anterior, afectada por el avance en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y sus principales socios.

Según Bloomberg News, la Unión Europea estaría dispuesta a aceptar un arancel del 15% sobre la mayoría de sus exportaciones hacia EE.UU., mientras que Japón ya ha firmado un acuerdo en ese sentido, acompañado de una promesa de inversión por US$550.000 millones.

Este escenario ha impulsado al alza los rendimientos del Tesoro estadounidense, lo que resta atractivo al oro, un activo que no genera intereses. Sin embargo, la perspectiva alcista persiste, sostenida por tensiones geopolíticas como el conflicto en Ucrania, la inestabilidad en Medio Oriente y las amenazas comerciales del presidente Donald Trump contra países como Corea del Sur e India.

A ello se suma la expectativa de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre.

Desde el análisis técnico, Felipe Mendoza, analista de mercados financieros en ATFX LATAM, una caída por debajo del soporte técnico clave podría marcar el inicio de una fase correctiva si el entorno económico muestra señales de estabilidad, especialmente tras los recientes avances en las negociaciones comerciales entre EE.UU., Japón y la Unión Europea.

¿Por qué el oro es atractivo para los bancos centrales?

Pese a la corrección de los últimos días, las proyecciones de las principales consultoras especializadas siguen siendo optimistas. Así lo sostiene el economista e investigador de la UNMSM, Jorge Manco Zaconetti, quien plantea un escenario alcista para lo que resta de 2025.

“El precio del oro tiene una tendencia a subir“, afirmó. “Las consultoras internacionales ya están proyectando precios de US$3.500, US$3.700 e incluso US$4.000 hasta diciembre de este año, por varias razones”, indicó para La República.

Entre ellas destaca la confrontación por la hegemonía mundial entre China y los Estados Unidos, la pérdida de confianza en el valor del dólar por la inflación interna en EE.UU. y lo que Manco describió como la política errática de Trump respecto al director de la Reserva Federal.

A ello se suma el fortalecimiento de los países BRICS, entre los que se encuentran el número uno productor de oro del mundo, China; el número dos, Sudáfrica; y el número tres, Rusia, países que exigen que se les pague en monedas fuertes o en oro, pero no en dólares, remarcó.

El investigador también subrayó el giro de los bancos centrales hacia el oro físico, puesto que ya no solo China o India, sino también el Banco Central de Inglaterra, Japón, Corea del Sur, y otros países que presionan al oro para que continúe subiendo lo que resta del año.

Contrabando de oro en Perú ante ausencia estatal

Mientras el mundo reconfigura sus reservas con base en el oro, en el Perú, señaló Manco, el fenómeno ha tomado un giro propio. Si bien el país sigue siendo uno de los mayores productores del mundo, las cifras oficiales ya no reflejan la dimensión real del negocio.

De acuerdo con el economista, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) registra 3,8 millones de toneladas y el BCR registra como exportaciones 6,8 millones de toneladas, aproximadamente. La diferencia está vinculada a traders o intermediarios con plantas de beneficio, es decir, al contrabando.

La realidad se evidencia en regiones peruanas como Puno y Madre de Dios, de donde el oro se desvía hacia Bolivia, cuyas exportaciones han aumentado a niveles injustificables por su producción interna. Algo similar ocurre en el Amazonas y la cordillera del Cóndor, donde el metal precioso se traslada a Ecuador ante la pasividad de las autoridades.

“Es escandaloso”, comentó indignado Manco.

Minería informal, ancestral y artesanal: capitalismo salvaje

El incremento del precio del oro ha incentivado no solo a los productores formales, sino también a una creciente actividad minera informal e ilegal, frente a la cual el Estado no ha logrado implementar una respuesta estructural. Según Manco, ya no se trata de una minería artesanal, sino de un fenómeno más amplio y peligroso.

Aunque el REINFO —registro de formalización minera— vence esta semana, Manco anticipa que será nuevamente prorrogado, como resultado de presiones políticas y la falta de voluntad estatal para abordar el problema de fondo.

A su juicio, existe un incentivo perverso, evidenciado en el hecho de que la producción informal e ilegal de oro ya supera un tercio del total nacional.

“Hay miles de peruanos explotando concesiones ajenas en lo que podría llamarse un capitalismo popular, o más bien un capitalismo salvaje: contaminan, se enfrentan a balazos, operan bandas criminales, todo ante la ausencia del Estado. Y cuando intervienen la policía o el ejército, muchas veces son corrompidos”, reflexionó.

Ahora bien, esta expansión descontrolada no solo tiene implicancias económicas, sino también sociales y territoriales. Y se suma una creciente tensión con comunidades campesinas, muchas de las cuales reclaman derechos sobre el subsuelo de sus tierras.

Manco describió este fenómeno como una "nueva forma de minería ancestral", en la que los comuneros trabajan la tierra durante el día y extraen minerales por la noche, bajo el argumento de que los recursos del subsuelo les pertenecen.

Según detalló, con un precio de US$900 por onza de oro, ya se cubren los costos de producción, lo que deja amplias utilidades. Sin embargo, las ganancias extraordinarias no se quedan en el país.

En esa misma línea de pensamiento, cuestionó la política del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) respecto a la composición de sus reservas internacionales, señalando que solo el 4% está respaldado en oro físico —apenas algo más de 34 toneladas—, lo que considera insuficiente.

Sus críticas alcanzaron directamente al presidente del BCRP, Julio Velarde, a quien acusó de no ser transparente en este tema y de tener intereses personales en el mercado financiero.

“La ley orgánica del BCRP permite la compra de oro y plata, pero no se está haciendo uso de esa facultad. Julio Velarde afirma que los bancos centrales no están comprando oro, pero eso es falso: miente", sentenció Manco. "Además, es un activo participante en la bolsa y maneja información privilegiada", añadió, sugiriendo un posible conflicto de interés.

¿Qué hacer?

El investigador recordó que ya en 2001 participó en la redacción de la Ley de Minería Artesanal, la cual buscaba fomentar esta actividad como una salida al desempleo. Sin embargo, señaló que con el paso del tiempo el fenómeno ha crecido de forma descontrolada.

Y es que en su momento se recomendó distribuir el derecho de diligencia de manera más equitativa, pero los montos actuales evidencian un crecimiento desproporcionado.

“Hoy están en unos US$150 millones al año, cuando antes no pasaban de 20 millones. Eso te da una idea de cómo ha crecido el número de concesiones”, explicó.

A su juicio, este contexto no se resolverá mientras no se aborde la raíz del problema, que identifica como la falta de una política real de control y redistribución, así como la captura del Estado por intereses privados.