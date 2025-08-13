El incremento en el recibo de luz es una preocupación constante para las familias peruanas. Durante todo el año y en las distintas estaciones, la electricidad es usada 24 horas al día. Por lo que, es importante detectar qué productos eléctricos podrían estar provocando que a fin de mes el consumo sea elevado.

En esa línea, la Dirección General de Eficiencia Energética (DGEE) del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ayuda a poder identificarlos, por ejemplo, uno de los productos eléctricos que se tienen en casa es la secadora de ropa, cuyo consumo se eleva hasta en 4.000 watts de potencia.

¿Qué productos generan alto consumo de electricidad, según el MINEM?

Otro de los productos que generan alta demanda de electricidad es la cocina eléctrica, que al igual que la secadora, consumen más de 4.000 watts de potencia, el cual equivale a mantener encendido entre 42 y 45 focos incandescentes de 100 watts.

Asimismo, la ducha eléctrica, puede llegar a un consumo de 3.700 watts, el hervidor de agua unos 1.700 watts y la terma eléctrica de 1.500 watts. Estos últimos son muy usados durante el invierno. El horno eléctrico y la tostadora, la plancha y la secadora también oscilan entre los 1.000 y 1.2000 watts de potencia.

¿Cómo evitar el alto consumo para no pagar recibos de luz elevados?

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a través de la (DGEE), recomienda aplicar buenos hábitos de consumo. Por lo que, las familias debe reducir el tiempo de uso en cada artefacto eléctrico. Deben desenchufar los equipos cuando no se les dé uso y hacer mantenimiento para evitar pérdida de energía. En su lugar, las familias deben optar por tecnología LED, el uso de focos ahorradores.