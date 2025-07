Mineros artesanales rechazan declaraciones de Dina Boluarte y exigen aprobación de Ley Mape

Con información de Kevin García - Urpi LR

Cientos de mineros continúan en las calles del Centro de Lima para denunciar su exclusión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Dicha decisión fue explicada en conferencia de prensa por la presidenta Dina Boluarte, quien aseguró que 1.500 de los operadores suspendidos subarrendaban espacios para minería ilegal en Perú.

Esta declaración ha merecido el rechazo de los integrantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin). De acuerdo con Máximo Franco Bequer, presidente de este gremio, las afirmaciones de la mandataria menoscaban la dignidad de los trabajadores y confunden a la población al "llamarlos ilegales".

"Nosotros no somos ilegales porque somos tan legales que todos los mineros que estamos en procesos de formalización pagamos impuestos (...) Lo que pasa es que han sacado del proceso de formalización a más de 50.000 personas y los han puesto en condición de ilegal. Entonces eso no puede ser posible", anotó a este medio.

Asimismo, explicó que el proceso de formalización no depende del minero artesanal, sino del concesionario que está obligado a acreditar un contrato de explotación, según la normativa legal vigente. No obstante, en muchas ocasiones, no se les da el permiso y prefieren establecer acuerdos verbales para comprar los minerales que los pequeños explotan.

Para Bequer, no es culpa de los mineros peruanos que el Congreso no haya aprobado la nueva Ley Mape, que debería reemplazar al Reinfo. En esa línea, ratificó que van a radicalizar sus medidas de protesta hasta que se logre modificar el Decreto Supremo que cierra el proceso de formalización minera y hasta que el Parlamento de luz verde al predictamen de la Comisión de Energía y Minas.

"Nosotros vamos a radicalizar nuestra medida y hemos hecho un llamado a todos los gremios del Perú. Además, exigiremos al Congreso que tiene que hacer una ley, ya que la solución pasa por esta norma, la cual debe decir que, la formalidad tiene que ser pagar impuestos, no contaminar y cumplir con ser ocupacional. Es una solución", agregó.

Como se recuerda, el presidente de la Comisión de Energía y Minas ha convocado a una sesión extraordinaria para este martes 8 de julio sin el respaldo de los miembros de su Mesa Directiva. Además, se prevé la posible ausencia de los ministros de Energía y Minas, Economía, Ambiente y Cultura, ya que han invocado a los congresistas a aprobar esta norma en la próxima legislatura.

Invocan a no ceder a presiones para combatir minería ilegal

A través de un pronunciamiento, el colectivo PAS - País Seguro, instó a los poderes del Estado a buscar una solución real para resolver la problemática de la minera artesanal y pequeña minería, sin la necesidad de ceder a presiones que se manifiestan a través de bloqueos de carreteras y protestas.

"Advertimos el peligro de buscar una aprobación de la Ley Mape sin un debate técnico y sin tener en cuenta las diferentes voces, que han señalado que el predictamen planteado, lejos de ofrecer una solución real para la minería artesanal, continúan facilitando el crecimiento de la minería ilegal y sus delitos conexos", enfatizaron.

Recordaron que el propio Tribunal Constitucional ha advertido que ya no debería existir un mecanismo permanente de formalización como el Reinfo, que ha sido utilizado por mineros ilegales para eximirlos de responsabilidad penal. En la opinión de este colectivo, el Ejecutivo debe continuar con su depuración y mantenerse firme en el cierre definitivo de este mecanismo.

No obstante, William Zabarburú, del Instituto de Políticas Climáticas, recordó que la decisión del Ejecutivo ha impuesto una lógica excluyente hacia la mayoría de mineros artesanales, lo cual puede agravar la conflictividad social en el país.

“Ahora, vamos a tener a un sector pequeño formalizado y una enorme cantidad de personas que se van a encontrar en el limbo. Mientras no se apruebe la Ley Mape y finalice el Reinfo, no sabremos su condición. La pregunta que debería resolver el ministro es: ¿Estos mineros que están siendo excluidos van a dejar de hacer minería o están abiertamente en condiciones de ilegales? Todo ello provocará violencia y confrontación en los territorios”, enfatizó.