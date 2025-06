Peruanos podrían acceder a bono para reforzar casas: 60% de los hogares en Lima cumplen con las condiciones, según ministro de Vivienda

El 18 de junio, el funcionario encargado de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, informó que el Ejecutivo evaluará la implementación de un bono para el reforzamiento de viviendas autoconstruidas. Esta medida está dirigida a la población vulnerable, ante el riesgo de sismos de gran magnitud.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

Durante una conferencia posterior a la sesión del Consejo de Ministros, realizada en Palacio de Gobierno, el funcionario precisó que más del 60% de las viviendas en Lima son autoconstruidas. Por lo tanto, indicó que, en caso de un sismo de gran intensidad, estas estructuras podrían resultar afectadas, especialmente en las zonas más vulnerables, donde residen familias de bajos recursos.

Peruanos podrían acceder a bono para reforzar viviendas

La autoridad del sector de Vivienda, Construcción y Saneamiento, César Pinto Whittembury, anunció que el Gobierno está evaluando la posibilidad de implementar un bono dirigido a fortalecer las viviendas construidas mediante autoconstrucción. Esta medida forma parte de un conjunto de actividades a corto plazo que buscan mejorar la seguridad estructural de las casas, especialmente frente a los riesgos sísmicos.

Según Whittembury, "vamos a desarrollar actividades de reforzamiento, se va a evaluar, trabajar inclusive en el desarrollo e implementación de un bono para el reforzamiento de viviendas que han sido edificadas con autoconstrucción", comentó.

No obstante, el ministro aclaró que esta acción no será la solución definitiva. En su opinión, la respuesta a largo plazo pasa por la construcción de nuevos polos habitacionales, los cuales deben ser diseñados como "polos de desarrollo integral" y no como "ciudades dormitorio".

Además, destacó que en los últimos años se han edificado más de 80.000 viviendas formales, y recientemente se presentó una nueva vivienda de interés social, con un área de 50 metros cuadrados.

Perú, un país sísmico por su ubicación en el Anillo de Fuego

En cuanto a la actividad sísmica en el país, Pinto Whittembury subrayó que Perú se encuentra en el 'Anillo de Fuego del Pacífico', una zona sísmicamente activa que abarca aproximadamente 40.000 kilómetros de costa. A lo largo de este año, se han registrado 401 sismos en el territorio nacional, lo que representa el 48% de los temblores ocurridos en 2021. En ese sentido, el ministro destacó que el último domingo tuvimos un sismo de 6,1 grados, que causó un nivel moderado de afectación.

Asimismo, el representante del Ministerio de Vivienda advirtió que podría ocurrir un terremoto de mayor magnitud, alcanzando hasta 8,8 grados en la escala de Richter, especialmente en la costa del país. En caso de que esto suceda, Pinto Whittembury estimó que un sismo de esta magnitud podría generar una afectación de nivel 5 en las viviendas de Lima, lo que implicaría que aproximadamente 350.000 casas podrían verse afectadas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.