El hambre no solo es un drama social: también es un freno económico. El Perú es hoy el país con mayor inseguridad alimentaria de la región y, de acuerdo con estimaciones del Banco de Alimentos Perú (BAP), esta situación podría estar restándole al país hasta 1,5 puntos porcentuales de su Producto Bruto Interno (PBI).

“Una población que no se alimenta no puede trabajar, no puede producir, y eso tiene un impacto directo en la economía nacional”, advirtió a este diario Daniela Osores, gerente general del Banco de Alimentos Perú, una ONG que desde hace 11 años recupera alimentos en buen estado que han perdido valor comercial para distribuirlos a poblaciones vulnerables. Hoy alimentan de forma constante a más de 80.000 personas en 22 regiones.

El costo logístico de alimentar adecuadamente a una persona —al menos tres o cuatro veces al día, con alimentos variados y nutritivos— es altísimo, señaló Osores. Sin embargo, la situación se agrava por una paradoja insostenible: mientras millones pasan hambre, el país desperdicia alrededor de 12 millones de toneladas de alimentos al año.

Inseguridad alimentaria: ¿cuál es impacto?

El impacto es doble: social y económico. Casi 17,6 millones de personas viven en inseguridad alimentaria en el Perú, de las cuales cerca del 10% padece inseguridad severa —es decir, no consume alimentos todos los días o no accede a una dieta mínima necesaria. Esto afecta especialmente a los niños de 0 a 5 años, en etapa clave de desarrollo.

“Estamos hipotecando el capital humano del país”, sentenció la gerenta general.

El quiebre se dio a partir de la pandemia, con el agravamiento de la crisis política y el alza sostenida de precios. “Una familia que antes alimentaba a cinco hijos, ahora solo puede alimentar a tres con el mismo presupuesto. El retroceso en materia de seguridad alimentaria es tal, que estamos peor que antes del 2020. Hemos perdido casi 30 años de avances”, enfatizó.

A pesar del esfuerzo de organizaciones como el BAP, la respuesta estructural debería venir del Estado. “Se necesita una política nacional clara y prioritaria. La lucha contra el hambre no puede seguir siendo responsabilidad exclusiva de la sociedad civil”, reclamó.

En un contexto de bajo crecimiento económico, baja productividad y mercados laborales frágiles, la desnutrición y el hambre se convierten en un círculo vicioso. Sin acceso a una alimentación adecuada, la fuerza laboral pierde capacidades, y con ello, se debilita el motor de la economía nacional.