Compras en centros comerciales 2025: ¿cuándo pueden pedirte el DNI al pagar y qué pasa si te niegas en Perú?

Los centros comerciales son espacios diseñados para albergar una variedad de tiendas, servicios y opciones de entretenimiento en un solo lugar, lo que permite ofrecer comodidad y una experiencia integral a los consumidores. Por ello, estos complejos pueden incluir desde grandes almacenes y boutiques hasta restaurantes, cines, zonas recreativas y supermercados, convirtiéndose así en puntos de encuentro social y comercial.

En el caso de Perú, es habitual asistir a supermercados, pero ¿es obligatorio dar el DNI al pagar? Si bien algunas personas entregan este dato sin dudar, es importante saber cuándo es realmente necesario y qué implicaciones tiene compartirlo.

Compras en centros comerciales en 2025: ¿cuándo pueden pedirte el DNI al pagar?

Algunas empresas recopilan información del DNI de sus clientes para analizar sus hábitos de compra y ajustar sus estrategias de publicidad y promociones en función de sus preferencias y capacidad adquisitiva, según Crisólogo Cáceres, presidente de Aspec.

No obstante, en compras menores a 700 soles, donde no se requiere un comprobante con fines tributarios, los consumidores no están obligados a proporcionar su documento de identidad. A pesar de la ausencia de una normativa que lo exija en todos los casos, muchos comercios lo solicitan sin justificación legal, lo que podría considerarse innecesario y prescindible.

Compras en centros comerciales: ¿qué pasa si te niegas?

Los comercios pueden solicitar la identificación del cliente únicamente en compras que excedan los 700 soles. En transacciones menores a ese monto, los consumidores no están en la obligación de presentar su DNI, salvo que deseen que la compra sea tomada en cuenta para efectos del Impuesto a la Renta, según la normativa vigente.

¿Es seguro proporcionar mi DNI al comprar en supermercados?

El resguardo del número de DNI es esencial para proteger la seguridad de los datos personales. A diferencia de un correo electrónico o un número de teléfono, este documento es un identificador único e inmutable, lo que lo hace susceptible a usos indebidos, advierte Crisólogo Cáceres.

Uno de los principales riesgos radica en la comercialización de bases de datos con terceros, lo que puede resultar en campañas publicitarias invasivas e incluso fraudes. En casos más críticos, esta información podría facilitar delitos como la suplantación de identidad, por lo que es clave que las personas sean cautelosas al compartir su número de DNI.

¿Qué es el DNI y para qué sirve?

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es una credencial oficial utilizada para identificar a una persona dentro de un país. En diversas naciones, como Argentina y España, su uso es obligatorio y almacena datos personales, incluyendo nombre, apellido, fecha de nacimiento, número único de identificación y fotografía.

Asimismo, el DNI facilita la realización de gestiones bancarias, administrativas y permite ejercer el derecho al voto en ciertos casos. En otros países, documentos como el pasaporte o la cédula de identidad cumplen una función similar.

