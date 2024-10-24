HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     EN VIVO: mira 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Datos LR

Día de la Canción Criolla: por qué se celebra el 31 de octubre en el Perú y cuál es su historia

El 31 de octubre, Perú celebra el Día de la Canción Criolla, un homenaje a grandes exponentes como Chabuca Granda y Lucha Reyes, que resalta la identidad nacional.

Lucha Reyes compuso un total de 65 canciones. Foto: composición LR/Andina
Lucha Reyes compuso un total de 65 canciones. Foto: composición LR/Andina

Cada 31 de octubre, Perú se sumerge en una celebración especial que rinde homenaje a un género musical emblemático: la música criolla. Este día festivo conocido como el Día de la Canción Criolla, se dedica a recordar y venerar a grandes exponentes de este estilo, como Arturo ‘Zambo’ Cavero, Carmencita Lara, Lucha Reyes, Augusto Polo Campos y Chabuca Granda.

En medio de las festividades, surgen preguntas sobre el origen de esta conmemoración y su significado en la cultura peruana. Este día trasciende la música y se convierte en un símbolo de identidad, uniendo a la población en un acto de reconocimiento y aprecio por su herencia cultural.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO Y GALARRETA EN LA PLANCHA Y RENIEC COMETE EL ERROR DEL AÑO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Por qué el 31 de octubre se celebra el Día de la Canción Criolla?

El Día de la Canción Criolla fue oficialmente establecido el 18 de octubre de 1944, cuando el presidente de la época, Manuel Prado Ugarteche, proclamó esta fecha como un homenaje a los músicos e intérpretes criollos. La resolución suprema tenía como objetivo difundir la cultura popular y celebrar las manifestaciones artísticas del Perú. Sin embargo, la celebración adquirió un matiz más profundo cuando, en 1973, falleció la icónica Lucha Reyes, marcando el 31 de octubre como un día de revalorización del género y de recuerdo para todos aquellos que han dejado su huella en la música peruana. Desde ese momento, el Día de la Canción Criolla se ha convertido en una tradición que abarca diversas actividades en todo el país.

¿El lunes 28 de octubre es feriado en Perú? Descubre qué se celebra y si podrás descansar en esta fecha

PUEDES VER:¿El lunes 28 de octubre es feriado en Perú? Descubre qué se celebra y si podrás descansar en esta fecha

En la actualidad, las festividades incluyen presentaciones musicales en bares, teatros y espacios públicos, donde la música criolla resuena en cada rincón, creando un ambiente de celebración y nostalgia. Las peñas criollas, locales donde se danzaba y se disfrutaba de la música en un ambiente de camaradería, siguen siendo puntos de encuentro para los amantes de este género.

¿Qué importancia tiene la música criolla en la identidad peruana?

La música criolla es un reflejo de la rica diversidad cultural de Perú, fusionando ritmos y estilos que evocan el espíritu de su gente. Temas como 'La flor de la canela' de Chabuca Granda, 'Contigo Perú' de Arturo 'Zambo' Cavero y 'María Lando' son solo algunas de las canciones que llenan el aire en esta festividad, recordando a los peruanos la historia y las emociones que estas melodías despiertan.

Durante el Día de la Canción Criolla, no solo se celebra la música, sino que también se da prioridad a la gastronomía criolla, que acompaña a la fiesta y permite a las familias compartir momentos de alegría y tradición.

Músicos peruanos. Foto: Andina

Músicos peruanos. Foto: Andina

Las calles, plazas y parques se transforman en espacios vibrantes de demostraciones artísticas y bailes, donde la energía y el ritmo contagian a todos los asistentes. Este día se convierte en una oportunidad para que las familias se reúnan, disfruten de la música y celebren su herencia cultural. La música criolla suena en cada hogar, en lugares de trabajo y en eventos comunitarios, creando un ambiente de unidad y celebración.

Calendario de días festivos en EE. UU. 2024: Día de Acción de Gracias y otras fechas oficiales

PUEDES VER:Calendario de días festivos en EE. UU. 2024: Día de Acción de Gracias y otras fechas oficiales

El Día de la Canción Criolla es más que una simple festividad; es una expresión de la identidad peruana, un homenaje a la diversidad cultural y a la historia de un pueblo que se manifiesta a través de sus melodías. Al alzar nuestras voces en esta celebración, honramos a los grandes exponentes que han dejado su huella y reafirmamos nuestro compromiso de preservar y difundir la rica herencia musical que nos une como nación.

Notas relacionadas
¿El lunes 28 de octubre es feriado en Perú? Descubre qué se celebra y si podrás descansar en esta fecha

¿El lunes 28 de octubre es feriado en Perú? Descubre qué se celebra y si podrás descansar en esta fecha

LEER MÁS
Calendario de días festivos en EE. UU. 2024: Día de Acción de Gracias y otras fechas oficiales

Calendario de días festivos en EE. UU. 2024: Día de Acción de Gracias y otras fechas oficiales

LEER MÁS
Día del anticucho 2024: cuándo nació, cómo se prepara y por qué se llama así el plato peruano de corazón de res

Día del anticucho 2024: cuándo nació, cómo se prepara y por qué se llama así el plato peruano de corazón de res

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

LEER MÁS
Cronograma de pagos de noviembre 2025 vía Banco de la Nación: fechas para pensionistas y trabajadores públicos durante todo el mes

Cronograma de pagos de noviembre 2025 vía Banco de la Nación: fechas para pensionistas y trabajadores públicos durante todo el mes

LEER MÁS
Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

LEER MÁS
CTS noviembre 2025: ¿cuál es la fecha límite para que tu empleador deposite este beneficio laboral?

CTS noviembre 2025: ¿cuál es la fecha límite para que tu empleador deposite este beneficio laboral?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Datos LR

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

Cronograma de pagos de noviembre 2025 vía Banco de la Nación: fechas para pensionistas y trabajadores públicos durante todo el mes

Retiro AFP 2025: solución para la solicitud denegada y cómo saber si te han rechazado el pago de las 4 UIT

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025