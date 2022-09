Chavimochic: autoridades de La Libertad saludan ley que da luz verde a firma de la adenda

Las autoridades de la región La Libertad expresaron su satisfacción por la aprobación, en el Congreso de la República, de la ley que facilita la firma de la adenda para destrabar las obras de la tercera etapa del Proyecto Especial Chavimochic (PECh), cuya fecha límite es este 9 de septiembre, pero se ha pedido 90 días de plazo al tribunal arbitral ante cualquier contingencia. Una vez firmado el documento, en 45 días se deben reiniciar los trabajos en la presa Palo Redondo.

Fueron 102 legisladores los que votaron a favor, dos en contra y cuatro se abstuvieron. El gobernador regional Manuel Llempén Coronel resaltó que a pesar de la confrontación existente entre Ejecutivo y Legislativo, el Congreso haya aprobado el proyecto de ley que envió el jefe de Estado, Pedro Castillo.

Tercera etapa del PECh generará 150.000 puestos de trabajo. Foto: PECh

“En un ambiente de constante confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, este proyecto parecía inviable, pero gracias al trabajo conjunto que se ha hecho con los congresistas de La Libertad que ayudaron a socializar este proyecto en el Parlamento, ahora este megaproyecto se reiniciará”, aseveró a La República.

Llempén aseveró que no podían esperar hasta el 8 de septiembre y luego pedir una ampliación de plazo de suspensión del laudo arbitral sobre Palo Redondo. “Esa solicitud de ampliación es para que, si por si acaso no llegamos a firmar la adenda hasta el 9 de septiembre, ya tenemos una extensión del lapso”, explicó.

“Estoy seguro de que este mes de septiembre se firma la adenda. En Lima está el gerente de Chavimochic (Edilberto Ñique Alarcón) permanentemente haciendo el seguimiento en las instituciones respectivas, porque de acá tiene que pasar a Proinversión, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y luego a Contraloría General. Tras eso, se firma la adenda y en 45 días se reinician las obras”, refirió.

Cláusula Anticorrupción

El presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL), Alfonso Medrano Samamé, destacó la cláusula anticorrupción en el texto de la ley, por el cual a la empresa Novonor (ex Odebrecht) no se le reconocerá el pago de intereses o prestaciones adicionales que no hayan sido expresamente establecidas en el contrato, ni tampoco ninguna compensación o indemnización.

“Lo más importante es que en esta cláusula queda estipulado que no se va a entregar un sol más de lo que se ha pactado en el contrato, lo cual es un punto muy importante. Con ello, además se exonera a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), MEF y la Contraloría de cualquier juicio que pudieran afrontar a futuro, y podrán firmar la adenda con total libertad y avanzar con el proceso”, declaró Medrano Samamé.

La culminación de las obras de la tercera etapa del PECh reactivará la economía regional y del país al incorporar 30.000 nuevas hectáreas de cultivo para agroexportación, al generar 150.000 puestos de trabajo y de $ 1.500 millones anuales en divisas. Además, se asegura el agua potable para los liberteños y la generación de 50 megavatios (Mw) de energía eléctrica.