Bonos de Petroperú se desplomaron por crisis institucional

La crisis institucional y financiera que viene atravesando Petroperú desde hace semanas también ha traído repercusiones en la demanda de los bonos de la empresa estatal.

De acuerdo al índice Emerging Markets Bloomberg Latam de Bloomberg, los bonos de referencia de Petroperú comenzaron a tener una dura caída desde que la empresa estatal anunció que PwC se negará a auditar sus estados financieros.

Así, hasta la renuncia de Hugo Chávez a la Gerencia General y la designación temporal de Fernando de la Torre al frente de Petroperú, los bonos tuvieron una pérdida de cerca del 20% en lo que va del año, convirtiéndose así en uno de los bonos corporativos con peor desempeño en la región durante el 2022, según la agencia Bloomberg.

Humberto Campodónico, expresidente de Petroperú, explicó que los US$ 3.000 millones en bonos emitidos por Petroperú han perdido valor en el mercado secundario con la rebaja de la calificación.

“En el mercado secundario se compran y venden los bonos ya emitidos, como los de Petroperú. Quien los compra hoy paga 18% menos que antes. Pero el interés que paga Petroperú de 4,75% [en el bono que vence en el 2032] sigue siendo el mismo. No cambia”, afianzó el experto.

No obstante, Campodónico precisó que si la empresa petrolera estatal cumple con pagar el interés, el cual será factible porque la refinería de Talara es rentable, no habría ningún problema. Sin embargo, si no se paga el interés, Petroperú caería en incumplimiento (default).

Por su parte, Jorge Guillén, profesor de Finanzas de ESAN Graduate School of Business, lamentó que a pesar de los altos precios internacionales del petróleo, los bonos de Petroperú hayan retrocedido producto de una mala gerencia.

“Eso es el reflejo de la auditoría, los cambios gerenciales, la asignación de recursos dentro de Petroperú, la inversión que se hizo en la modernización de Talara y de la asignación de recursos dentro de la institución que refleja que no ha sido manejado de buena forma”, ahondó el especialista.

Faltan cambios

Los expertos consultados coincidieron en que aún la crisis no se ha terminado en la petrolera con la renuncia de Chávez y urge que se realicen cambios.

Campodónico expresa que si no se logra recuperar el buen gobierno corporativo, la empresa estatal podría seguir sintiendo los efectos de la mala gestión.

Ante ello, instó a que la Junta General de Accionistas reordene el Directorio de Petroperú para que este asuma, de verdad, la conducción de la empresa y tome las decisiones que le corresponden, siendo la primera de ellas contar con los estados financieros auditados del 2021 a la brevedad.

“Esa es una responsabilidad de los accionistas, Ministerio de Energía y Minas y Ministerio de Economía y Finanzas, que debe ser asumida de inmediato”, puntualizó.

En tanto, Jorge Guillén no se mostró convencido con la designación de Fernando de la Torre como gerente encargado, pues no representa un cambio de timón para la empresa. Además, considera que todo el Directorio debe ser removido, así como algunas filas del sector financiero de Petroperú.

Refinería de Talara inicia el 12 de abril

Petroperú anunció de forma oficial que el inicio del arranque de la Nueva Refinería Talara se realizará el próximo 12 de abril. Su proceso de construcción está en su recta final y registra un avance cercano al 98%, mientras que el arranque será seguro, gradual y progresivo.

Además, Jesús Fernando de la Torre, gerente general de Petroperú, dijo a un medio local que en noviembre próximo la refinería de Talara ya está arrancando su producción comercial.

Reacciones

