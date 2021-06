El alto precio del cobre no alejará las inversiones mineras en el país

El cobre experimenta un incremento en su cotización desde febrero del 2021, y actualmente la libra se ubica entre US$ 4,50 y US$ 4,70. De acuerdo con especialistas, esta subida en el valor del metal rojo será uno de los factores por los que las inversiones mineras no se alejen del país ante un posible gobierno de Pedro Castillo. Asimismo, sitúan a las empresas mineras en un marco con más ganancias para una posible renegociación de las sobreganancias.

José de Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, precisó que los bajos costos de producción de cobre en las minas peruanas son uno de los más atractivos del mundo. “Las inversiones mineras no se irán, ya que la libra de cobre trepó a US$ 4,70, un precio histórico”. En esa misma línea detalló que los inversionistas mineros se rigen a su carácter negociador. “No se van a ir, más bien debemos dejar de lado esos fantasmas”, acotó.

Para la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), las inversiones mineras entre enero y abril del 2021 suman los US$ 1.298 millones.

Otro punto de la alta cotización del maleable es la posibilidad de renegociar las sobreganancias, tal como lo ha propuesto Perú Libre. Según fuentes de la agrupación, estos ingresos extraordinarios se negociarían con un 70% para el Estado y el 30% para la empresa. Por ejemplo, si los ingresos mineros son US$ 500 millones, al Estado hoy le corresponde el 30% (US$ 150 millones); con mejores precios, estos ingresos totales llegarían a los US$ 1.000 millones, al Estado le seguiría correspondiendo el 30% (US$ 300 millones) y la empresa tendría una ganancia extraordinaria adicional de US$ 700 millones.

Epifanio Baca consideró arriesgada la propuesta, y en su lugar consideró necesario aplicar un impuesto a las sobreganancias. “Con un precio de tres dólares las empresa ganan, imagínate con cuatro, ya hay ganancias extraordinarias. En este superciclo cuál es el nivel de participación del Estado peruano de esas rentas. Se debería aplicar un impuesto a la sobreganancia que se establece en cuanto al comportamiento del costo del mineral como el cobre”, dijo el coordinador ejecutivo del grupo Propuesta Ciudadana.

